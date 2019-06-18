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影／綠議員批盧秀燕不承諾不跳票 盧：議員昩於事實

2019-06-18 17:38聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市長盧秀燕今天面對民進黨議員質詢，盧市長反嗆議員「這個社會最不缺的就是假新聞」她已拿市政白皮書給議員看，還說她沒有計劃，議員如果對她的答詢視而不見，為反對而反對「那我以後何必回答議員？」

民進黨4位議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤聯合質詢，輪番詢問盧秀燕重要施政計畫，陳淑華問到市長是否曾對主管說過「只要不承諾、不犯錯，就沒有跳票的問題？」

陳淑華認為是因為盧秀燕市府團隊上任到現在為止，沒什麼具體政策所致。她到菜市場聽到婆婆媽媽們在講 「盧秀燕市長做半年了，也沒聽到要做什麼！不知道盧秀燕要做什麼！好像也沒做到事」這就是現在市民對盧秀燕最直觀的看法。

陳淑華說，5月底，她向盧市府團隊索取盧秀燕任期年的重大政策及施政計劃，得到的回應竟然是沒有！但會趕一周內提供，同時公佈在市府網站，議員也拿到市府的108年中程計劃。半年了，才被動的擬定中程施政計劃，如果議員沒有下質詢條，不知何時才要提政策？這樣落後的效能實在無法忍受。

陳淑華認為，一個有為的首長要勇於擘劃未來、提出願景，不應閃躲，如果盧秀燕連畫餅都不敢，還能做什麼！

盧秀燕不等陳淑華把話講完，反駁「不承諾就沒跳票」的傳言「台中最不缺的就是假新聞、最不缺攻擊性的新聞」議員拿傳言來問她，既然是指她說的，就要以她說的為準，她要鄭重回答議員，她絕對沒有說過這句話，也請議員以後不要再這樣說。

盧秀燕接著說，第二點，中程計畫需要時間，要跨4個年度，它是務實的，是要審慎評估財務狀況、可行性寫的，如果要隨便寫一寫，只有標題沒具體內容，一個星期就可以寫好。

盧秀燕說，她已拿出了市政白皮書，議員還說她沒施政計畫、沒願景、不敢拿筆出來劃？這是昧於事實。

如議員只是為了批評而批評、為反對而反對？那她回答有什麼用？她都已經講了她沒有講過那句話，那她再講什麼，議員只會批評，議員不願根據事實，那她何必回答？

盧秀燕罕見疾言厲色，不過陳淑華仍沈穩微笑以對，未再多說。

民進黨台中市議員批盧秀燕，盧市長不客氣回應。記者陳秋雲/攝影
民進黨台中市議員批盧秀燕，盧市長不客氣回應。記者陳秋雲/攝影
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盧秀燕民進黨假新聞
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