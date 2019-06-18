影／民進黨籲救中區行銷綠柳川 盧秀燕：一年三千萬照編

2019-06-18 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市綠、柳川107年舉辦多場活動，帶動周邊商機，但108年迄今靜悄悄，未見舉辦任何活動，市議員邱素貞今天質詢要求市長盧秀燕延續綠、柳川的行銷，帶動地方經濟效益。

市長盧秀燕表示，她從未批評過綠、柳川，且新市府團隊照常編列維護預算，一年需3100萬元，包括電費丶維護等經費。但她承認綠、柳川在重要節慶活動照辦，各界可以拭目以待。

市議員蕭隆澤、邱素貞、陳淑華、謝明源18日聯合質詢指出，台中市綠、柳川整治成功，得到世界多個建設獎項，尤其綠川整治，甚至獲得被喻為「全球建築界奧斯卡」的「全球卓越建設獎」，成功吸引觀光潮，帶來錢潮，成為另類台灣之光。

議員說不過，盧團隊上任後，當地店家包括旅館業、餐飲、名產店業者抱怨，大嘆業績衰退，生意快要撐不下去了，質疑新市府對於行銷綠、柳川，沒有積極作為。

邱素貞表示，前市長林佳龍當初為了救中區，提出了所謂的3把箭，3把箭中，應以綠川掀蓋及柳川改善最有成績、成效也最好。

她說，綠柳川整治煥然一新，107年，林佳龍在綠川、柳川舉辦6場次活動，包括綠川水岸電聲之夜、點亮綠柳川音樂會，以及綠柳川光景藝術裝置活動等，投入約1300萬元經費，帶動許多人潮，促進良好經濟效益。

邱素貞指出，綠、柳川107、108年的維護費用相同，綠川107維護費用共683萬元、柳川為504萬元，現在已過了6月中旬，但目前水利局仍未提出完整活動規劃案，讓人大失所望。市府有必要用心經營，儘速釐訂具體行銷策略，讓好的政策延續，不要因換了市長就不行銷了。