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台中「青年加農」政策 市府：條件太寛鬆須檢討

2019-06-18 14:23聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府在前市長林佳龍任內推動青年加農政策，台中市政府今年3至5月進行實地訪查，扣除目前還在訓練中的學員，留農率57%，甚至還有11人處於失聯狀態。農業局表示，前市府條件實在太寬鬆，這樣的政策確實應該檢討。

每名學員每個月補助3萬元生活津貼，持續領12個月，總共可領36萬元。去年9月市府以電話訪查，宣稱104年至107年留農率達87%。

農業局長蔡精強說，過去4年市府推動青年加農計畫，共編列1億6246萬預算，實際執行1億375萬元，扣除目前還在訓練中的學員，已培訓121人。但實地訪查，發現只有69人真正從事農業，其他的已不再務農，轉做餐飲等其他行業。

蔡精強説，過去這些學員每個月領3萬、一年領了36萬，補助的對象是對農業有興趣或初次投入農業的青年，年齡介於18歲-45歲，條件實在太寬鬆，這樣的政策確實應該檢討。

市議員張瀞分質疑，只有簽到簿等書面資料，或只靠電話查訪，實在很難管控青年加農學員實際從事農業的狀況，也難怪這樣的政策一直飽受質疑。

張瀞分強調，她支持青年返鄉投入農業生產，但政府必須用對的方法，實際輔導青年們取得農業產銷的技能，才能有效提升留農率。

台中市議員張瀞分批「青年加農」政策。圖/張瀞分提供
台中市議員張瀞分批「青年加農」政策。圖/張瀞分提供
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