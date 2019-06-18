盼別用流籠了 中市府籌經費修復環山部落吊橋

2019-06-18 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



環山部落吊橋位在和平區環山部落旁南湖溪，因吊橋坍方，該處果農僅能以流籠方式往來兩岸，很不便。台中市議會今(18)日進行市政總質詢，議員朱元宏表示，當地民眾目前需靠流籠進出，但流籠遇風容易搖晃，請市府修復吊橋，別讓果農再冒險。

市長盧秀燕表示，建設局主辦改善，目前初估工程經費約1500萬元，市府會儘速處理，方便當地居民生活及農作進出。

市長盧秀燕承諾，市府一定會處理，她當場責成建設局主辦，水利局、原民會等相關單位共同參與，儘速處理完成。

朱元宏也表示，865號公車一天三班走中橫從谷關到梨山，須網路訂位，但老人家不懂網路訂位，梨山居民反映搭不到公車，希望市府研議至少保留部分位置給梨山居民。另希望865號公車是從谷關到梨山，延伸到台中火車站。

交通局表示，865路公車每班次已保留部分座位供大梨山地區民眾使用，將持續檢視大梨山地區民眾使用需求，評估路線調整及增加保留座位可行性。

因865路公車行駛里程達46.6公里，單趟車程2小時，如延駛至台中火車站，行駛里程將長達116公里，已超過路線延駛比例上限40%規定。

另受限便道需配合固定開放通行時間、行駛山區路段狀況及司機疲勞駕駛等因素，目前傾向維持現況。