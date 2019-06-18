親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

雪橇狗「末日水上飄」？格陵蘭的破紀錄大融冰

超級地雷戶？台北知名豪宅社區 8戶賠千萬出場

盼別用流籠了 中市府籌經費修復環山部落吊橋

2019-06-18 13:52聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

環山部落吊橋位在和平區環山部落旁南湖溪，因吊橋坍方，該處果農僅能以流籠方式往來兩岸，很不便。台中市議會今(18)日進行市政總質詢，議員朱元宏表示，當地民眾目前需靠流籠進出，但流籠遇風容易搖晃，請市府修復吊橋，別讓果農再冒險。

市長盧秀燕表示，建設局主辦改善，目前初估工程經費約1500萬元，市府會儘速處理，方便當地居民生活及農作進出。

市長盧秀燕承諾，市府一定會處理，她當場責成建設局主辦，水利局、原民會等相關單位共同參與，儘速處理完成。

朱元宏也表示，865號公車一天三班走中橫從谷關到梨山，須網路訂位，但老人家不懂網路訂位，梨山居民反映搭不到公車，希望市府研議至少保留部分位置給梨山居民。另希望865號公車是從谷關到梨山，延伸到台中火車站。

交通局表示，865路公車每班次已保留部分座位供大梨山地區民眾使用，將持續檢視大梨山地區民眾使用需求，評估路線調整及增加保留座位可行性。

因865路公車行駛里程達46.6公里，單趟車程2小時，如延駛至台中火車站，行駛里程將長達116公里，已超過路線延駛比例上限40%規定。

另受限便道需配合固定開放通行時間、行駛山區路段狀況及司機疲勞駕駛等因素，目前傾向維持現況。

朱元宏表示，266號公車已開進入松鶴部落，希望可再開進裡冷、哈崙台部落。交通局長葉昭甫表示，交通局已積極協調豐原客運調整266路繞駛裡冷及哈崙台部落，增設「裡冷活動中心」、「梅卡瓦歷斯」及「哈崙台部落」等3站，每日6 班次，預計今年7月中旬通車上路。

台中市議員朱元宏總質詢，希望中橫「幸福巴士」延伸到台中火車站。記者陳秋雲/攝影
台中市議員朱元宏總質詢，希望中橫「幸福巴士」延伸到台中火車站。記者陳秋雲/攝影
分享

【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

大安媽祖園區沒媽祖 盧秀燕建議議會同意編預算解套　

2019-06-18 13:21

台中154公車6/20起延伸到頂店 直達市區就醫就學更便利

2019-06-18 10:50

農業外勞將開放申請 農會多觀望

2019-06-17 23:45

中市「青年加農」 近半留不住

2019-06-17 23:42

春遊補助餘額多 中彰爭取延長

2019-06-17 23:41

中女、明道等校 連署聲援香港

2019-06-17 23:40

連日梅雨 中橫便道延至7月15日通車

2019-06-17 23:37

埔里山路落石多 南投一「網」打盡

2019-06-17 23:32

國道客運釀傷亡 勞工局啟動關懷駕駛員身心健康輔導

2019-06-17 18:40

人人想當市政顧問？ 盧秀燕透露各界推薦達萬人

2019-06-17 17:52

培訓青農121人花1.6億 中市藍議員批：花大錢做傻事

2019-06-17 16:58

曾帶頭抗議陳雲林 中市綠議員：現在不敢過境香港

2019-06-17 14:49

中市太平環太東路打通 地方民眾歡慶

2019-06-17 12:55

台中觀旅局辦COSPLAY溫泉主題攝影比賽 有萬元獎金

2019-06-17 11:54

蘇揆建議盧秀燕提水果談補助 議員：選鹼性中和酸政治

2019-06-17 11:52

樂壞了！ 彰化八卦山獨角仙大爆發 光蠟樹幹滿是牠

2019-06-17 11:31

影／雕刻師為100多年神像重上妝 旁人看了好驚艷

2019-06-17 11:16

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

高雄又有坑洞！小客車「卡輪」直接陷下去一半

2019-06-17 14:27

一口氣少5千元 桃園市補助電動機車7月縮水

2019-06-17 17:42

赤腳質詢最接地氣！ 嘉縣女議員被網友讚爆

2019-06-17 17:47

封6年 太魯閣九曲洞24日重開

2019-06-17 23:46

當年風光開幕如今漏水 屏東青創基地仍然光鮮嗎？

2019-06-17 18:39

6億城際轉運站動工通勤福音 蘇揆：基隆進步全國都看見

2019-06-18 11:59

為綠線捷運桃市府要各單位撙節15％預算 各級學校急跳腳

2019-06-17 23:19

苗栗縣開發離岸風電 1.19億元印花稅入縣庫

2019-06-17 20:42

高雄2米深坑洞 水利局：氣阻壓力造成管線脫落

2019-06-17 15:50

綠瀑祕境求空靈美照 結果網美變亡美

2019-06-18 08:25

台南72台移動式大抽水機今交貨 黃偉哲期做好萬全準備

2019-06-17 14:47

龜山A7合宜宅釋出8戶招租 民眾送件大排長龍

2019-06-17 15:12

市府捷運站科技抓違停 試辦自動偵測執法

2019-06-18 00:05

一周內兩示範道路動工 基隆七堵實踐路將重鋪

2019-06-17 18:37

高雄新田成功路口坑洞「卡」輪 確認是汙水管破損

2019-06-17 16:59

郭彥均玩新北特色公園 直呼「不用飛沖繩玩公園」

2019-06-17 17:55

尷尬！ 消防車卡尚志橋 花蓮市公所：9月封閉整修

2019-06-17 14:16

高雄頂級鮮餐廳開幕 韓國瑜、顏清標互動熱絡

2019-06-18 13:20

長年荒廢如廢墟 潮州郡守宿舍保留再現生機

2019-06-18 07:44

「夏雪芒果」紅到香港 台東水果明星再添一種

2019-06-17 16:06

碩士農友發明「蚓菜共生植栽器」 國際拿金牌

2019-06-18 08:51

小表兄弟自告奮勇繪佛陀成道圖 解決版稅問題

2019-06-17 22:07

曾帶頭抗議陳雲林 中市綠議員：現在不敢過境香港

2019-06-17 14:49

美濃木瓜上電視 高市農業局攜購物台推廣網室木瓜

2019-06-18 09:40

高雄逍遙園修復過程有如挖寶 首開放民眾工地導覽

2019-06-17 17:58

影／明星臉國手練衣一千件拚金 阿春部長到場打氣

2019-06-17 15:10

連勝文到訪新竹 讚「台灣街舞實力能拿奧運獎牌」

2019-06-17 14:20

120億曾文南化水庫聯通管將動工 南水局籲全民防弊

2019-06-17 15:09

培訓青農121人花1.6億 中市藍議員批：花大錢做傻事

2019-06-17 16:58

桃園機關明年預算刪15％ 排除學校

2019-06-17 23:26

台中154公車6/20起延伸到頂店 直達市區就醫就學更便利

2019-06-18 10:50

人人想當市政顧問？ 盧秀燕透露各界推薦達萬人

2019-06-17 17:52

影／環保人員查排水溝汙染遭追打 局長帶隊稽查嚴辦

2019-06-17 18:38

下午請假赴雲林 柯文哲：找同學順便去朝天宮

2019-06-18 11:55

電動機車補助 桃市下月少5千元

2019-06-17 23:39

黃敏惠到日本東京 宣傳嘉市「城隍夜巡」

2019-06-17 20:48

加速推動危老建物重建 苗栗縣府成立輔導團

2019-06-18 09:10

南鐵東移越拆越多？ 自救會：政府「良性勸說」導致

2019-06-18 11:59

交通部核定前瞻停車場補助16億 新北：盼15案全通過

2019-06-17 17:44

等不到裕仁 金瓜石太子賓館整修重生

2019-06-17 14:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top