大安媽祖園區沒媽祖 盧秀燕建議議會同意編預算解套

2019-06-18 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



民進黨議員頻頻指責台中市長盧秀燕「逢龍必反」國民黨議員今天反嗆前市長林佳龍才是逢胡必反、停工市長，林佳龍任內4年，廢除BRT快捷巴士、台灣塔等重大建設，砍掉老人健保補助等，還將東豐快速道路工程喊停，導致東豐快速道路變斷橋，轉運中心空轉4年，大安媽祖園區媽祖雕像延宕了4年，導致有基座、沒媽祖的窘境。盧秀燕今天表示，希望議會能針對過去決議必須向民間募款建設媽祖雕像的限制解套，讓市府可以編列預算來處理，初估約２．７億元。

市議員李榮鴻說，大安媽祖園區在前市長胡志強任內動工，基座上的媽祖雕像原先由台灣媽祖聯誼會協助募款興建，不過，前市長林佳龍上任後喊停，拖了很久才又說要興建媽祖雕像，去年並宣稱已經編了預算，事實上只編了2400萬做景觀工程，根本是欺騙市民，丟了爛攤子要給盧秀燕收拾。

市長盧秀燕說，大安媽祖園區基座已經完工一段時間，但是延宕了4年都沒設置媽祖雕像，有基座沒有媽祖雕像確實很奇怪，但是由政府出面募款，可能會讓人有不樂之捐的感覺，因此希望議會能針對過去決議必須向民間募款建設媽祖雕像的限制解套，讓市府可以編列預算來處理，不要計較過去，向前走比較重要，也相信大家樂見其成，但如果議會無法同意市府編列預算，就必須繼續朝募款的方式處理，募款進度會比較難掌控。觀光局長林筱淇說，如果市府編列園區媽祖的預算，初估約2.7億元。