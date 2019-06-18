藍色公路美照爆紅 站路中取景險象環生

2019-06-18 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市大肚區、龍井區交界的大肚山華南路藍色公路近期因一張從山上往海線拍出層層往平地遞減路燈搭配無敵海景照爆紅，但有網友發現，這張海景照是站在大馬路中央拍攝的，有遊客為了如法炮制拍出網美照，無視下班的車流，冒險站在路中央雙黃實線上拍照，險象環生，大殺風景。

大肚山南華路入夜後沿線LED藍色路燈亮起，猶如一串藍寶石項鍊，「藍色公路」美名不脛而走，近期有網友在白天以俯瞰的角度，拍出山勢一層又一層往海線遞減，成排路燈通連到平地，甚至連大海一覽無遺的無敵海景照爆紅，吸引不少民眾爭相到場拍美照。

林姓市民反映，該張網紅照，拍攝者是站在路中央拍攝的，很多網友會趁著傍晚到華南路一遊，並且模仿網紅照，站在路中央拍照，其實相當危險，因為華南路每到傍晚會有汽機車下班的車流，從市區回海線汽機車僅一線道，且為下坡路段，車速快，彎道多， 駕駛易有視線死角，等看到來不及反應，相當危險。