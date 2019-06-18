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藍色公路美照爆紅 站路中取景險象環生

2019-06-18 08:52聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市大肚區、龍井區交界的大肚山華南路藍色公路近期因一張從山上往海線拍出層層往平地遞減路燈搭配無敵海景照爆紅，但有網友發現，這張海景照是站在大馬路中央拍攝的，有遊客為了如法炮制拍出網美照，無視下班的車流，冒險站在路中央雙黃實線上拍照，險象環生，大殺風景。

大肚山南華路入夜後沿線LED藍色路燈亮起，猶如一串藍寶石項鍊，「藍色公路」美名不脛而走，近期有網友在白天以俯瞰的角度，拍出山勢一層又一層往海線遞減，成排路燈通連到平地，甚至連大海一覽無遺的無敵海景照爆紅，吸引不少民眾爭相到場拍美照。

林姓市民反映，該張網紅照，拍攝者是站在路中央拍攝的，很多網友會趁著傍晚到華南路一遊，並且模仿網紅照，站在路中央拍照，其實相當危險，因為華南路每到傍晚會有汽機車下班的車流，從市區回海線汽機車僅一線道，且為下坡路段，車速快，彎道多， 駕駛易有視線死角，等看到來不及反應，相當危險。

記者到場發現，適合拍照的路段為雙線雙向車道，必須站在雙線車道中央的雙黃實線上，才能拍到與網美照所呈現的美景。傍晚時段，實測平均五分鐘就有數輛汽機車通過，因坡度陡、轉彎多無論是拍攝者後方下坡往海線車輛，或前方往市區車輛，都有視覺死角，拍攝者站在路中央，相當危險。

大肚山華南路俯瞰海線照爆紅，但坡度陡、彎道多、機汽車爭道，甚至有民眾求美照站在路...
大肚山華南路俯瞰海線照爆紅，但坡度陡、彎道多、機汽車爭道，甚至有民眾求美照站在路中央取景，險象環生。記者趙容萱／攝影
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大肚山華南路俯瞰海線照爆紅，但坡度陡、彎道多、機汽車爭道，路邊停車空間不多。記者...
大肚山華南路俯瞰海線照爆紅，但坡度陡、彎道多、機汽車爭道，路邊停車空間不多。記者趙容萱／攝影
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大肚山華南路俯瞰海線照爆紅，但坡度陡、彎道多、機汽車爭道，甚至有民眾求美照站在路...
大肚山華南路俯瞰海線照爆紅，但坡度陡、彎道多、機汽車爭道，甚至有民眾求美照站在路中央取景，險象環生。記者趙容萱／攝影
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