春遊補助名額剩太多 彰化加碼送好禮又抽轎車電視

2019-06-17 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



中央補助春遊，彰化縣議員賴清美今天在議會質詢，交通部給各縣市政府團體春遊補助800萬元，彰化縣竟還剩近700萬元，認為縣府應再加把勁行銷，讓更多人到彰化旅遊，縣府城觀處長馬英傑表示，因中央在3月底才推出此方案，已請旅行社加強對民眾行銷，也希望若無法執行完，中央可研議延長補助期限，甚至把額度再留到暑期過後的秋遊。

賴清美指出，交通部補助各縣市政府春遊補助，雲林和南投額度都用完了，但彰化縣卻才被申請了100多萬元，質疑縣府是否推廣不力「有錢也不會用」，建議縣府應規劃行銷更多彰化旅遊點，吸引民眾趁有補助時到彰化旅遊。

馬英傑表示，交通部給團體春遊各縣市800萬元，6月底前住一晚二天每人有1000元補助，已請旅行社協助多推廣到彰化的二日行團體旅遊，不過目前的確還剩600多萬元額度。而自由行春遊交通部也有補助各縣市1000萬元，彰化縣也剩600多萬元額度，自由行是以房間計算，每個房間補助500元，且需在周日到周四住宿。

彰化縣政府為推廣自由行春遊，與彰化縣內各觀光工廠合作提供一萬份迎賓禮，在縣內69家合作旅館飯店住宿可獲贈300到400多元好禮，不僅為旅館促銷，也能行銷縣內觀光工廠特色產品及景點，迎賓禮包括有蘑菇部落的黑木耳露、台灣玻璃館的玻璃杯、白蘭氏雞精、緞帶車觀光工廠的創意絲巾、社頭鄉樂活觀光工廠襪子、菇菇餅、蛋捲等。