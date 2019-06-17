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國道客運釀傷亡 勞工局啟動關懷駕駛員身心健康輔導

2019-06-17 18:40聯合報 記者謝進盛╱即時報導

阿羅哈客運本月10日行經中山高彰化路段失控衝下邊坡，釀成3死13傷慘劇，客運司機是否超時工作再度引起社會關注，台南市政府勞工局今天起結合南區勞工健康服務中心啟動關懷客運駕駛員身心健康輔導，將針對本市國道客運、公共汽車客運及遊覽車等業者進行訪視輔導，保障公眾安全。

今天第一場輔導，由勞工局長王鑫基局長率隊前往和欣汽車客運，針對職業安全衛生法有關勞工健康檢查與管理、身心健康保護等，以及勞動基準法有關延長工時、輪班間隔、例假及休息日等工時相關規定進行相關諮詢及輔導。

經過訪視後，提出加強工時長及工作負荷大的高風險族群控管、北中南三區分區特約或聘僱職護，以利健康管理之推動，以及中高齡長途駕駛易有下背痛問題，建議納入人因危害預防評估對象等建議。

王鑫基表示「賺錢有數，生命要顧」，過去勞工投入職場時往往最重視拚經濟、顧溫飽，但好的勞動條件及安全的職場環境，才能保障勞工的身心健康，如此勞工朋友們才可以享受到辛勤工作的成果。

他指出，市長黃偉哲上任後，立即將勞工局勞動檢查中心升級為二級機關，並納入促進職場健康元素，今年4月28日揭牌正式成立「臺南市職安健康處」。職安健康處成立後，積極透過宣導、輔導、檢查等多元策略，協助雇主提升勞工工作條件及降低職業災害，並與南區勞工健康服務中心合作，共同為勞工朋友的職場身心健康把關。

台南市政府勞工局今天起結合南區勞工健康服務中心啟動關懷客運駕駛員身心健康輔導，針...
台南市政府勞工局今天起結合南區勞工健康服務中心啟動關懷客運駕駛員身心健康輔導，針對本市國道客運、公共汽車客運及遊覽車等業者進行訪視輔導，保障公眾安全。圖/勞工局提供
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