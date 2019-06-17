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反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

人人想當市政顧問？ 盧秀燕透露各界推薦達萬人

2019-06-17 17:52聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市盧秀燕下任半年，至今還未發布市政顧問名單，多位議員吳瓊華、張瀞分表示地方頻頻詢問，希望市府加快腳步，不要拖太久。市長盧秀燕爆料「各方推薦的人已超過萬人」市府為了慎重，開會逐一討論，希望舉薦地方仕紳，不要讓市政顧問在外表現落人口實。民政局長吳世瑋表示6月底就會出爐。

台中市前市長胡志強任內的市政顧問聘400多人，前市長林佳龍聘700多位。包括議員等各界推薦的名單多達萬人，盧秀燕說，這麼多人不知怎麼辦，現在定期開會審議，她預期月底公布名單時應該會讓很多人不滿意，但僧多粥少也無法滿足各方需求。

議員張瀞分說，她希望市政顧問不要成為市府的「告別式代表」她指出前市府部分市政顧問在外言行彷佛代表市長，令人惻目，有損形象，她建議盧團隊不要重蹈覆轍。

吳世瑋說，聘請市政顧問採合議制，至少要符合在地方有德望、沒有刑事等不良記錄或行事爭議。他說，應在6月底決定，屆時公布名單。

吳瓊華強調，她質詢要講真話，各界有反映希望市長及團隊要花更多時間心思與各區互動。她肯定盧秀燕當全方位方媽媽市長，但地方建設腳步要加快付諸行動！一些單位人員的派令也延誤了好久，尤其民間志工團體社團活動，甚至沒有安排人員參加，讓民眾的觀感不好！

台中市議員吳瓊華提醒市府團隊與鄉親共融。圖／吳瓊華提供
台中市議員吳瓊華提醒市府團隊與鄉親共融。圖／吳瓊華提供
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盧秀燕台中市胡志強
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