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台中觀旅局辦COSPLAY溫泉主題攝影比賽 有萬元獎金

2019-06-17 11:54聯合報 記者游振昇╱即時報導

臺中市政府觀光旅遊局將舉辦「2019臺中好湯溫泉季─漫遊谷關泡湯趣」系列活動，首波推出「臺中溫泉COSPLAY攝影大賽」，熱愛漫畫角色扮演的COSER們可參加，即日起至7月10日止，到臺中谷關、大坑、東勢、烏日等溫泉地區取景拍攝唯美畫面，有萬元獎金，得獎作品也會被製成紀念品。

臺中市觀旅局長林筱淇表示，2019臺中好湯溫泉季特別與日本鳥取縣合作，以溫泉結合漫畫主題，活動靈感來自於臺中與日本鳥取縣多年來建立姊妹市、姊妹溫泉的深厚情誼，而鳥取縣在日本素有「漫畫王國」之稱，觀旅局與日本鳥取縣合作，以推廣「溫泉」及「漫畫」為發想，首先在谷關溫泉區導入相關活動，因應漫畫產業延伸的COSPLAY角色扮演更是年輕人所熱愛的活動，所以首波推出「臺中溫泉COSPLAY攝影大賽」徵件活動。

愛好COSPLAY攝影及角色扮演的民眾，即日起到臺中市各溫泉地區（包括谷關、烏日、大坑、東勢林場）取景捕捉以溫泉為主題的漫畫COSPLAY風采，創作自己的攝影作品，在108年7月10日徵件截止日前(以郵戳為憑)，將存有攝影作品檔案之記憶卡或光碟片，連同報名表寄至臺中市豐原區三村路100巷28號，並註明「參加臺中溫泉COSPLAY攝影大賽」即可參加評選。

比賽將邀請攝影專家進行初選，依參賽作品的人物情感與情境表達、攝影技巧、創意風格呈現、構圖與視覺美感等項目，初選出優秀作品後，放上活動官網投票網頁，邀請網友上網票選喜愛作品，投票民眾登錄個人資料（中文姓名、聯絡電話及FB登入帳號）即能進行投票，每人每日限投一次，每次限投一票，透過專家初選及網路人氣票選階段，綜合計分後選出臺中溫泉主題COSPLAY攝影大賽之金獎、銀獎、銅獎、優選及最佳人氣獎等13名，獲獎作品除了可得到5000元至2萬元的獎金外，得獎作品也將製成精美成果紀念品以抽獎方式送給參與票選民眾收藏。

台中市觀光旅遊局將舉辦COSPLAY溫泉主題攝影比賽。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀光旅遊局將舉辦COSPLAY溫泉主題攝影比賽。圖／台中市觀旅局提供
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台中市觀光旅遊局將舉辦COSPLAY溫泉主題攝影比賽。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀光旅遊局將舉辦COSPLAY溫泉主題攝影比賽。圖／台中市觀旅局提供
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