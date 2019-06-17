台中觀旅局辦COSPLAY溫泉主題攝影比賽 有萬元獎金

2019-06-17 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



臺中市政府觀光旅遊局將舉辦「2019臺中好湯溫泉季─漫遊谷關泡湯趣」系列活動，首波推出「臺中溫泉COSPLAY攝影大賽」，熱愛漫畫角色扮演的COSER們可參加，即日起至7月10日止，到臺中谷關、大坑、東勢、烏日等溫泉地區取景拍攝唯美畫面，有萬元獎金，得獎作品也會被製成紀念品。

臺中市觀旅局長林筱淇表示，2019臺中好湯溫泉季特別與日本鳥取縣合作，以溫泉結合漫畫主題，活動靈感來自於臺中與日本鳥取縣多年來建立姊妹市、姊妹溫泉的深厚情誼，而鳥取縣在日本素有「漫畫王國」之稱，觀旅局與日本鳥取縣合作，以推廣「溫泉」及「漫畫」為發想，首先在谷關溫泉區導入相關活動，因應漫畫產業延伸的COSPLAY角色扮演更是年輕人所熱愛的活動，所以首波推出「臺中溫泉COSPLAY攝影大賽」徵件活動。

愛好COSPLAY攝影及角色扮演的民眾，即日起到臺中市各溫泉地區（包括谷關、烏日、大坑、東勢林場）取景捕捉以溫泉為主題的漫畫COSPLAY風采，創作自己的攝影作品，在108年7月10日徵件截止日前(以郵戳為憑)，將存有攝影作品檔案之記憶卡或光碟片，連同報名表寄至臺中市豐原區三村路100巷28號，並註明「參加臺中溫泉COSPLAY攝影大賽」即可參加評選。