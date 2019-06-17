樂壞了！ 彰化八卦山獨角仙大爆發 光蠟樹幹滿是牠

2019-06-17 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



「好誇張！好多獨角仙！」目前正是獨角仙大爆發及交配時節，走在彰化八卦山區道路，沿途滿樹的獨角仙，觸目可見，過去想看到獨角仙不是在圖冊，或者花錢到寵物店才買得到，現在走在山上就可以看到野生的獨角仙，都樂壞了大人與小孩，連立委參選人黃秀芳、張瀚天也來體驗。

最近很多民眾從花壇鄉虎山岩順著山路爬上縣道139線的沿途，除了蟲鳴鳥叫外，如果仔細觀察，在路邊就可以見到一些光蠟樹樹幹上，吸附著一隻隻體積甚大的甲蟲，趨近一看，依長著巨型觭角的特徵，那不就是獨角仙嗎？然後，傳來孩童們的驚呼：是獨角仙！

其實絕大多數孩子及大人都知道獨角仙，大多是到寵物店買獨角仙回家養的經驗，但是要在野外看到滿樹的獨角仙可是不容易，尤其獨角仙多是畫伏夜出，因此，能在白天看到這麼多獨角仙，甚至還有飛翔及交配場景，當然會讓孩子們驚喜不已。

親子們儘管興奮，但大多數都是在不打擾的前提下，近距離觀賞或拍照，上一堂寶貴的生態課程，但也傳出民眾拿著袋子大舉捉回去，則是不可取。

有趣的是八卦山出現大量獨角仙跡影，政治人物也不忘連結，民進黨提名的彰化縣第二選區立委參選人也是現任立委黃秀芳，就到芬園鄉參觀鄉民蔡舜淼、蔡舜隆兄弟復育的獨角仙，上百棵光蠟樹棲息逾3000隻獨角仙，蔚為奇觀，吸引許多遊客觀賞及學校做生態教學。

無獨有偶，國民黨提名的第二選區立委參選人也是現任縣議員張瀚天的臉書，也披露他由芬園鄉進芬村村長賴國華帶領，去觀賞復育的獨角仙生態環境，回憶童時的美好時光，他還不忘提醒大家，「要用看的，不要抓喔。」