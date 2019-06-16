南投中寮盛產龍眼蜜 蜂農籲辦評鑑顧品質促產銷

2019-06-16 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣中寮鄉是縣內龍眼主要產地，更是國內龍眼蜜的重要生產據點，但當地卻無相關評鑑機制，蜂農向民代反映，呼籲相關單位輔導辦理賽事，透過專業評鑑建立龍眼蜜品牌，協助行銷推廣，更帶動地方產業發展。

中寮鄉農會指出，南投縣龍眼種植面積達1300公頃，中寮就占近800公頃占全縣栽種面積約6成，是縣內、甚至是國內龍眼的大宗產地之一，也因此盛產龍眼蜜，每年約有近千個蜂箱可採蜜，而每個蜂箱約能採得4至6公斤蜂蜜。

但中寮鄉所產出蜂蜜多由蜂農自行把關和行銷，地方因此向民代建議，也籲公部門辦理賽事或評鑑，協助建立當地龍眼蜜品牌；張姓蜂農說，縣內茶葉、南瓜等都有評鑑賽，經專業人員評比除能增加消費者信心，更有制度提升整體蜂蜜品質。

蜂農吳俊賢也說，其他縣市近年陸續針對蜂蜜辦理賽事評鑑，而中寮鄉是中部地區生產蜂蜜的的重要產區，卻從未有相關比賽規劃或概念，多數蜂農希望地方政府或農會能跟進辦理，這對管理技術、品質提升有所助益，也打響中寮蜂蜜名氣。

縣議員唐曉棻則認為，透過賽事評鑑能讓蜂農間有良性競爭，從中交流蜂群管理和養蜂技術等專業技能，進而提升蜂蜜產業和品質，更有平台打造專屬中寮的蜂蜜品牌去行銷推廣，有效促進地方蜂蜜產業發展。