夏令營M型化免費的家長搶抽籤 萬元的營隊也秒殺

2019-06-16 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



暑假即將到來，市面上夏令營琳瑯滿目，從公部門舉辦的單天300元戶外體驗活動，到動輒1、2萬的雙語、馬術、單車環島營隊都受歡迎，傳統常見的游泳營、書法營，因國中小生在學校已常能接觸，近年漸趨冷門。

彰化縣政府今年將各局處暑期夏令營整合宣傳，警察局舉辦第三年的「小小正義使者」招募240人，因免費，小朋友又可以穿警制服體驗、學習交通安全規則、認識指紋種類等活動豐富，吸引4千6百多人報名抽籤，文化局營隊包括「清水岩遊生態學古蹟採果趣」，「海牛農村體驗」、「魔術營」等有口碑，全天活動只要300元，年年秒殺。

救國團舉辦的暑假營隊「鐵騎凸台灣」12天單車環島活動要價2萬8千元，卻是彰化救國團受理報名最踴躍的營隊，彰化救國團指出，學員的車衣裝備是免費提供，因活動天數長，晚上要入住活動中心或飯店，價格雖高但每年報名人數仍屬穩定。

活動體驗平台「niceday」看到學生家長對寒暑假活動的需求，今年開發了150多個夏令營供家長選購，平均價格在1萬元左右，其中「複合式」營隊最受歡迎，例如美式籃球雙語營因有外籍教練教學五天不過夜要價1萬3500元，馬術營三天則要1萬4900元，另引進國外「跑酷」活動以及百老匯演員為師資的戲劇營等也都融入英語教學，因報名快速額滿加開梯次。

業者指出，漫長暑假家長希望送孩子參加營隊達到「全能學習」也讓自己喘口氣，不少家長可能一個晚上就為小孩訂下10幾個營隊，顯示價格高低已非首要考量。

彰化花壇鄉葉姓家長指出，現在許多營隊價格貴得誇張，加上有地域性的限制，她大都選擇學校舉辦的營隊，安全性與師資教授信任。