最幸福小學！ 暑假專屬「第三學期」營隊全免費

2019-06-16 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



偏遠學校的學生在暑假期間常沒有機會上安親班、夏令營，有不少學校延長教學，開設「第三學期」，以多元課程補足學生學習空窗期，學生參加活動全額免費，與現在市面上夏令營價格節節高升情況相比，偏鄉學生反成為最幸福的一群。

二林鎮廣興國小今年暑假從7月1日開始到8月28日開學前一天，規劃了10種全天課程，包括英文、寫作課、游泳課、國樂及傳統藝陣還有創意美術、植栽設計及烘窯及在地田園認識等，活動兼顧基礎課程以及多元體驗，每班預計招收20到30人，今年還開放外校生報名，開放不到一星期以近乎額滿，相當搶手。

校長吳寶嘉指出，因申請了4、5個計畫補助，讓暑假有足夠經費和師資為學生辦夏令營，他觀察學區學生在寒暑假期間若待在家，可能連中餐都無法好好吃，學校開設的夏令營學生可選擇有興趣的參加，並在熟悉的校園環境裡學習。