埔里第三市場大火全毀 獅子會捐20萬元當重建基金

2019-06-16 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮第三市場攤商區9日遭祝融，近300坪75個攤位付之一炬，縣府與公所經與受災攤商協調，研擬朝變更地目重建市場或興建多目標停車場規劃，國際獅子會300-C3區今捐贈20萬元災後重建基金。

埔里公所表示，第三市場戶外攤區受損嚴重，先前承租且受災的75個攤販無法營業，家庭生計也受影響，現階段全面停收6月起攤位租金，礙於地權問題尚無法重建，因此開放第三市場1、2樓共35個空攤，供登記承租營運或做倉庫用。

縣府建設處則坦言，受災戶外攤區地權為停車場用地，違規設攤是歷史共業，長年違法使用，此次受災期時也是矯正走向合法的契機，未來新建將符合地目、建築合法，對攤商營業權益、民眾消費安全才有保障，地方經濟也才能走得長遠。

建設處長李正偉說，依都計法第27條可專案變更將停車場用地變更為市場用地，屆時再重建市場，最快1.5年完工；不變更用地則考慮興建有地下停車場，地上為商場的多目標使用建物，唯經費負擔重、所需時間長，但能增加市場停車空間。

但不論是重建第三市場戶外攤區或是興建多目標停車場均須挹注經費，國際獅子會300-C3區總監葉志宏經台灣基金LCTF協調長茆晉詳和駐區總監卓秀秋告知，審議通過以台灣基金LCTF急難救助捐款20萬元，供公所做市場重建基金之用。