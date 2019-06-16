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慈濟中區人醫會到南投義診 守護弱勢兒少健康

2019-06-16 15:52聯合報 記者游振昇╱即時報導

慈濟中區人醫會到南投義診，幫兒童診視。圖／慈濟醫院提供
慈濟中區人醫會到南投義診，幫兒童診視。圖／慈濟醫院提供
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慈濟中區「人醫會」今天到南投縣埔里義診，台中慈濟醫院多位醫師加入守護弱勢兒少行列，共同秉持證嚴法師「愛是無國界、無宗教、無種族、無膚色的分別」精神，在基督教堂義診，協助台東基督教阿尼色弗兒童之家附設南投家園、陳綢兒少家園照顧院生健康。

中區人醫會屬於國際慈濟人醫會一員，附屬慈濟基金會的醫療專業功能組織，各區慈濟人醫會在海內外各地定期義診，此次應台東基督教阿尼色弗兒童之家附設南投家園主動提出義診需求，因緣轉介後納入陳綢兒少家園。

今天義診，包括來自台中慈濟醫院新陳代謝科主任黃怡瓔、眼科醫師李家福等中區80位醫護與志工投入，提供台東基督教阿尼色弗兒童之家附設南投家園與陳綢兒少家園近60位弱勢兒少牙科、眼科、家醫科等醫療照顧。

黃怡瓔全家同行付出，擔任藥師的丈夫與就讀國中、高中的孩子分別在不同的崗位服務，她帶著醫院新購的「攜帶式甲狀腺超音波」在現場幫院生與志工做檢查，黃怡瓔說，透過超音波如果發現隱藏的小結節，要注意甲狀腺亢進或是甲狀腺功能不正常，以便提早治療

阿尼色弗兒童之家的「小傑」，感冒兩周喉嚨痛，醫師叮嚀他「多喝水」；陳綢兒少家園「小旻」檢查出眼睛弱視問題，醫師交待「晚上不要看書、手機使用時間不要過長」，小旻很肯定這項義診，因為「來義診的醫師洗牙都特別溫柔，而且有些同學不想出去看診，能有醫師來看診，他們才有就醫機會。」牙科醫師黃彥鈞發現「小章」牙齒上的膿包，擔心他可能有蛀牙並已影響神經，提醒他加強清潔，並再就醫治療，不能拖下去。

義診醫師慈濟
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