明道大學畢典 中國娃娃、總統教育獎得主都來了

2019-06-16 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



明道大學畢業典禮今年共有1200多位畢業生，其中一名畢業生陳彥豪雖是中度視障，卻在音樂領域表現卓越，獲頒總統教育獎。

數位設計系陳彥豪生出生時因視網膜結痂導致超過千度的近視，被判定中度視障，但他面對熱愛的音樂與設計，堅信「別人做得到，我也一定要做到」，不僅拿下亞洲泛太平洋身障鋼琴大賽銅牌賞，也以創作曲贏得獨奏賞的特別獎。

陳彥豪說，自己和自己競爭，希望能做到別人所能做到的。他因樂觀進取獲頒總統教育獎-奮發向上優秀學生獎及生命之光獎。

明道大學今年還有一名特殊畢業生，曾以一曲「單眼皮女生」紅遍台灣的女團「中國娃娃」，成員之一Pailin(娃娃)，2年前考進明道大學泰國境外碩士在職專班，在泰國重拾書本圓夢，也專程飛到台灣參加畢業典禮，Pailin表示，終於畢業取得學位，完成想做的事情，未來還想繼續進修，充實自己。

明道大學校長汪大永期勉畢業生，21世紀是屬於亞洲人的時代，只要能鼓足勇氣、堅定決心及自信心，跳脫舒適圈，面向世界舞台，發揮自身擁有的專業能力，勇敢邁向前人未竟之境，就能開創屬於自己的藍海。

董事長李超群也表示，董事會將募集、提供三億元作為學生創業基金，並與中華民國全國商業總會合作，計畫性培養創業人才，藉由校方提供資金及資源，鼓勵年輕學子創業。