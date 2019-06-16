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一趟中市光復新村之旅 瞭解印度及斯里蘭卡紅茶文化

2019-06-16 11:34聯合報 記者黃寅╱即時報導

想瞭解印度及斯里蘭卡等紅茶產地歷史與文化嗎？「用一杯茶看見南亞」特展今起到7月28日在霧峰光復新村展出，台中市社會局舉辦這項活動，並策劃了揉茶體驗及紅茶品嘗大會，上午吸引不少民眾參與。

社會局長李允傑昨出席開展茶會指出，這次活動是巿府與中興大學首次共同合作，打造這場深具文化及創新意義的茶產業展覽；他上任後，期待光復新村朝「社會創新」、「社會企業」及「社福政策的研發」等三方向推動，盼讓光復新村更貼近巿民日常生活。

中興大學國際事務處國際長陳牧民指出，他過去多年研究南亞國家，茶文化是生活中的重要部分，台灣的紅茶品種自一百年前從印度阿薩姆省傳來，這次的展覽以茶為主題，更藉由茶葉將台灣、印度、斯里蘭卡串聯在一起。

他說，中興大學農藝學系培育基層及高級農藝科技人才，多年來與南亞國家進行交流，分享台灣茶農經驗，改善當地經濟問題。近年來，台灣小農研發出台灣紅茶新品種，也盼大家一同推廣，藉由茶產業軟實力，讓世界看見台灣。

社會局指出，印度與斯里蘭卡都是世界主要紅茶生產國之一。此次展覽呈現該國的茶園景色、採茶及互動等，盼透過茶展，帶領民眾認識永續農業，並對落後國家的貧窮問題進行省思。

華剛茶業公司在茶會上也義賣「御守茶包」收入捐贈「台灣南亞研究協會」，鼓勵台灣NGO團體持續投入南亞交流研究，善盡企業社會責任，讓世界看到台灣的美。

「用一杯茶看見南亞」特展今起到7月28日在霧峰光復新村展出，社會局長李允傑（右）...
「用一杯茶看見南亞」特展今起到7月28日在霧峰光復新村展出，社會局長李允傑（右）體驗揉茶。圖／台中市政府提供
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「用一杯茶看見南亞」特展今起到7月28日在霧峰光復新村展出。圖／台中市政府提供
「用一杯茶看見南亞」特展今起到7月28日在霧峰光復新村展出。圖／台中市政府提供
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