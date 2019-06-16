一家4口讀書6人畢業 食品業老董獲闔家勤學獎

2019-06-16 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ╱即時報導



一家4口讀書、6人畢業！垂坤食品公司董事長王垂坤當初一家4人一起報考、就讀靜宜大學EMBA高階管理組，就學期間媳婦蕭采瑩產下龍鳳胎期；畢業典禮上，連同生下的龍鳳胎6人一起在畢業典禮上穿上學士服，成為場上「最吸睛」，靜宜大學還特別頒發「闔家勤學獎」。

靜宜大學今年畢業典禮很溫馨，畢業學生還合力創作、演唱與拍攝的畢業歌曲「航向」，為典禮揭開序幕；校方透過天主教大學重要的彌撒感恩祭，感恩與祈求上主繼續引領畢業生。

獲EMBA高階管理組「闔家勤學獎」的垂坤食品有限公司董事長王垂坤、妻子陳月香、兒子王子健與媳婦蕭采瑩，當初全家4人同時報考、就讀靜宜EMBA，就學期間媳婦蕭采瑩並產下龍鳳胎，6人一起在畢業典禮身著學士服合影，受到全場矚目。

陳月香開心的說，當初是受到EMBA畢業校友蔡陽明的鼓勵，也想藉重回校園進修凝聚家人向心力，就學期間因師長勉勵、同學互勉扶持，全家才能順利畢業，這是重要且感動的時刻。

今年還有位特別的畢業生，就讀法律系的黃小容自幼雙眼失明，仍選擇就讀明眼人尚感困難的法律系，4年來無缺曠課，保有全勤紀錄，難能可貴的是在學期間學業表現優異，在「謝親禮」儀式中特別獻花給勞苦功高的母親，場面溫馨又感人。

會中頒發靜宜大學第15屆傑出校友獎，獲獎者分別為中永實業股份有限公司董事長柯智美、台中市第三屆議長張清照、United Customs Service, Inc. Managing Director黃百齡；也頒獎給優秀畢業生獎及「志工服務獎」，希望藉由學生的志工服務故事鼓勵所有靜宜人從事社會服務，為社會盡心力。

校方也為海內外無法到校參加典禮之畢業生家長，貼心提供網路現場直播，即時分享畢業生喜悅。

靜宜大學董事長蘇耀文主教指出，靜宜是天主教大學，秉持全人教育，也重視敘事力、AI資訊力及國際移動力；勉勵畢業生懷著感恩的心，以愛與服務的核心價值及信念回饋社會，並延續靜宜歷史，以希望、信心、勇氣，展翅高飛、實踐理想，開啟人生另一段旅程。

校長唐傳義也分享座右銘「把對的事情做好（Do Right Thing Right）」，只將事情做好是不夠，要先判斷正確方向「做對的事」，然後持續努力，直到「把事情做好」，鼓勵學生勇於嘗試，就有機會找出方向，將事做好。