祕境搶拍網美照 小心「網美」變「亡美」

2019-06-16 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



年輕人流行在IG、臉書上傳美照，台中市龍井區大肚山地瓜田間的「綠瀑」因網美照爆紅，民眾模仿踩踏、坐臥田間拍照，部分植被枯死，地瓜田也遭殃，地主氣得立牌示警告。大肚山華南路藍色公路上看見山勢層層遞減往平地線延伸，搭配無敵海景照爆紅，但有遊客為拍美景，冒險站在路中央拍照，險象環生，大殺風景。

台中市龍井區大肚山區地瓜田間高約3公尺的土隴，因茂密的綠色地瓜葉攀附其上，長度超過100公尺，遠觀若「綠瀑」傾瀉而下，因有網美穿著白衣，坐在綠油油的植被上，應襯藍天白雲拍下網美照，在網路爆紅。

「綠瀑」美景吸引民眾湧入爭相模仿，要坐在綠植被上拍出「空靈感」，也有人踩踏在綠瀑上，狀似漫步。「綠瀑」慘遭蹂躪，被嚴重踩踏枯死、美景不再，連一旁地瓜田也遭殃，地主已立起「私人土地，請勿入園」牌示警告。

無獨有偶，台中市大肚區、龍井區交界的大肚山南華路入夜後沿線LED藍色路燈亮起，猶如一串藍寶石項鍊，「藍色公路」美名不脛而走，近期有網友在白天以俯瞰的角度，拍出山勢一層又一層往海線遞減，成排路燈通連到平地，甚至連大海一覽無遺的無敵海景照爆紅，吸引不少民眾爭相到場拍美照。

林姓市民反映，不少民眾、單車族傍晚到華南路遊憩、賞景兼拍照，但會遇到下班的車流，從市區回海線汽機車僅一線道，且為下坡路段，車速快，彎道多， 駕駛易有視線死角，相當危險。