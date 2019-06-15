漢語拼音vs.通用拼音 中市捷運、街道不同調

2019-06-15 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中捷運綠線明年底通車，目前18站有命名爭議，捷運迷也發現，車站名稱的英文拼音「一市兩制」，台中的道路採「漢語拼音」，捷運站是用「通用拼音」，以主要幹道文心路為例，路牌是漢語拼音「wenxin」；捷運站是通用拼音「wunsin」。

漢語拼音、通用拼音在台灣牽涉複雜政治因素，中央警察大學交通管理系兼任副教授李克聰表示，各縣市採用不一，各有優點，原則上會建議，同一縣市的拼音不要「一市兩制」，避免外國遊客錯亂。

李克聰指出，我們自己都看中文，不會有特別感覺，但試想若去中國看到簡體字，可能一時也會搞不懂，國際遊客到台灣看到不同拼音方式，也很難適應，「同一縣市最好一致」是最低目標。

捷運工程處處長黃國書說，台中捷運綠線漢語、通用2種拼音方式都有，以「大慶」為例，台鐵使用漢語拼音，就跟台鐵一致；「文華高中」也是沿用學校的漢語拼音。

民進黨議員張耀中建議，最好統一拼音方式，避免國際遊客困擾，外籍遊客多會使用google地圖，也可參考google的拼音多採用什麼方式。

台中市交通局長葉昭甫說，漢語、通用拼音和政治背景有關，台北市在前市長陳水扁時是通用拼音；馬英九採通用拼音。目前google在大中華地區是漢語拼音。