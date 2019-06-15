中捷綠線18站命名爭議多 地方人士熱議「微調」

2019-06-15 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中捷運綠線明年底通車，全線18站名稱，去年6月底公布，但前市府未與地方討論充分討論、也未制訂命名規則就函送北捷，引發諸多爭議。民代、捷運迷、市民點出問題，英譯站名未與道路名稱統一；文心路是綠線主要幹道，多站把「文心」放後面，應比照北捷以主要幹道命名。

台中捷運綠線18站名依序：北屯機場、舊社、松竹、四維國小、崇德文心、中清文心、文華高中、櫻花文心、台中市政府、水安、文心森林公園、南屯、豐樂公園、大慶、九張犁、九德、烏日、台中高鐵站。

民進黨議員張耀中說，中捷綠線命名有必要重新檢討，目前較多爭議是G10「水安」、G11「南屯」。以G11為例，「南屯」是行政區，G11站在文心路、五權西路台中2大主幹道交叉口，距離南屯老街至少步行15分鐘，台中要與國際接軌、方便遊客根據google地圖找路，應以幹道命名，強烈建議修改。

張耀中也另指出，G10「水安」確實可重新討論，幹道命名「文心大業」好辨識，但可「註記」標註水安宮，尊重在地民意與歷史。

國民黨議員黃健豪說，G17「台中高鐵站」也要檢討，既然G13「大慶」和台鐵一致，G17就應和「高鐵台中站」一致，希望交通局在明年底通車前重新檢討並參考地方心聲。

捷運工程處處長黃國書表示，「台中市大眾捷運系統捷運車站命名更名或名稱要點」正在制訂中，去年因要開始測試機電系統，才由主管機關自行擬定，當時以「轉乘站、在地地標、實際路口」為命名原則。

台中許多捷運迷指出，北捷藍線以忠孝東路為主要幹道，多站是「忠孝ＯＯ」，中捷既然以文心路為主，「崇德文心、中清文心、櫻花文心」不應把文心放後面。

中央警察大學交通管理系兼任副教授李克聰表示，台北、新北都有大眾系統命名要點，捷運站命名和道路系統要有一致性，建議「幹道為主、支線為輔」較妥，未來台中市不只有一條捷運，應先制訂規則再命名未來其他路線才有依循規則。

台中市交通局長葉昭甫說，目前已廣泛傾聽民意也在制訂命名辦法，也許民眾覺得修改一下站名看板很簡單，但牽涉機電系統、跑馬燈，改一個站名是整個機電系統都要調整，一站就要近百萬，要花不少經費，為了不影響通車期程和浪費公帑，會再討論、集思廣益更名或加註方式。