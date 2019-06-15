親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李佳芬上台哽咽落淚 「一個月以來的委屈煙消雲散」

拿台灣當擋箭牌 港特首：逃犯條例修法已無急迫

中捷綠線18站命名爭議多 地方人士熱議「微調」

2019-06-15 17:59聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中捷運綠線明年底通車，全線18站名稱，去年6月底公布，但前市府未與地方討論充分討論、也未制訂命名規則就函送北捷，引發諸多爭議。民代、捷運迷、市民點出問題，英譯站名未與道路名稱統一；文心路是綠線主要幹道，多站把「文心」放後面，應比照北捷以主要幹道命名。

台中捷運綠線18站名依序：北屯機場、舊社、松竹、四維國小、崇德文心、中清文心、文華高中、櫻花文心、台中市政府、水安、文心森林公園、南屯、豐樂公園、大慶、九張犁、九德、烏日、台中高鐵站。

民進黨議員張耀中說，中捷綠線命名有必要重新檢討，目前較多爭議是G10「水安」、G11「南屯」。以G11為例，「南屯」是行政區，G11站在文心路、五權西路台中2大主幹道交叉口，距離南屯老街至少步行15分鐘，台中要與國際接軌、方便遊客根據google地圖找路，應以幹道命名，強烈建議修改。

張耀中也另指出，G10「水安」確實可重新討論，幹道命名「文心大業」好辨識，但可「註記」標註水安宮，尊重在地民意與歷史。

國民黨議員黃健豪說，G17「台中高鐵站」也要檢討，既然G13「大慶」和台鐵一致，G17就應和「高鐵台中站」一致，希望交通局在明年底通車前重新檢討並參考地方心聲。

捷運工程處處長黃國書表示，「台中市大眾捷運系統捷運車站命名更名或名稱要點」正在制訂中，去年因要開始測試機電系統，才由主管機關自行擬定，當時以「轉乘站、在地地標、實際路口」為命名原則。

台中許多捷運迷指出，北捷藍線以忠孝東路為主要幹道，多站是「忠孝ＯＯ」，中捷既然以文心路為主，「崇德文心、中清文心、櫻花文心」不應把文心放後面。

中央警察大學交通管理系兼任副教授李克聰表示，台北、新北都有大眾系統命名要點，捷運站命名和道路系統要有一致性，建議「幹道為主、支線為輔」較妥，未來台中市不只有一條捷運，應先制訂規則再命名未來其他路線才有依循規則。

台中市交通局長葉昭甫說，目前已廣泛傾聽民意也在制訂命名辦法，也許民眾覺得修改一下站名看板很簡單，但牽涉機電系統、跑馬燈，改一個站名是整個機電系統都要調整，一站就要近百萬，要花不少經費，為了不影響通車期程和浪費公帑，會再討論、集思廣益更名或加註方式。

台中捷運綠線Ｇ10命名「水安」引起諸多討論，地方人士與專家認為，應以「文心大業」...
台中捷運綠線Ｇ10命名「水安」引起諸多討論，地方人士與專家認為，應以「文心大業」路口命名，保留水安宮或水安公園可以「註記」方式。記者喻文玟／攝影
分享
台中捷運綠線明年底通車，全線18站，前市府未訂命名規則就命名，引發地方人士、民代...
台中捷運綠線明年底通車，全線18站，前市府未訂命名規則就命名，引發地方人士、民代諸多議論。交通局表示，正在研擬「台中市大眾捷運系統捷運車站命名更名或名稱要點」。圖／台中市交通局提供
分享
台中捷運綠線明年底通車，全線18站，前市府未訂命名規則就命名，引發地方人士、民代...
台中捷運綠線明年底通車，全線18站，前市府未訂命名規則就命名，引發地方人士、民代諸多議論。交通局表示，正在研擬「台中市大眾捷運系統捷運車站命名更名或名稱要點」。圖／台中市交通局提供
分享

台中市高鐵
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

搶救古建築 新町花街、「杜氏古宅」未過關

2019-06-14 19:42

杜氏古宅、新町花街 彰化文資審議未過

2019-06-14 23:57

南投8座天空之橋 縣庫金雞母

2019-06-14 23:55

中彰投減債開源節流 南投230億減到150億

2019-06-14 23:52

台中雙十公車無進展？交通局：待簽約 明年實施

2019-06-14 23:42

南投府會 去年火爆 今年緩和

2019-06-14 23:09

台中市議會首例！ 盧秀燕被議員請出場

2019-06-14 22:46

雙十公車、健康就診公車跳票？ 中市交通局：規劃中

2019-06-14 20:58

盧秀燕被綠議員趕出議場 藍營：昨情人今天變臉？

2019-06-14 18:06

南投女婿郭台銘周日參訪 預計看出資興建的郭董棒球場

2019-06-14 16:50

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

荒廢閒置近20年 苗栗濱海遊憩區有機會變身影城

2019-06-14 21:26

高市渡輪暑期市民價 憑身分證投幣每趟25元

2019-06-14 22:50

高雄社會局長葉壽山辭官 返屏東參選立委

2019-06-14 22:13

半夜狂敲門 屋主開門傻眼「一頭牛在撞我家門」

2019-06-15 14:33

桃園熱氣球嘉年華開幕 小小兵Minions超萌亮相

2019-06-15 12:03

基隆嚴查改裝車 噪音、防燙蓋不全 都當場告發

2019-06-15 12:04

台南古蹟又被破壞！ 北區三分子日軍靶溝怪手直接壓上去

2019-06-15 12:27

為水母湖濕地公園向總統請命馬上有效？ 高市府：早在做

2019-06-14 20:38

美食新天地／「民宿旁邊」冰店 好吃沒負擔

2019-06-14 23:42

搶救古建築 新町花街、「杜氏古宅」未過關

2019-06-14 19:42

僅剩7隻標本的台灣雲豹 宜蘭看得到

2019-06-15 10:41

桃園街頭藝人620組報考創新高 李炳輝也來挑戰

2019-06-15 11:58

父女上陣 前議員呂子昌承諾無償捐地開路

2019-06-15 12:50

《台北星期天》翻版？誰家沙發走失躺路中網友笑翻

2019-06-15 17:25

大水淹不死紅火蟻恐蔓延 桃竹苗提案籲中央增防治經費

2019-06-15 17:26

台南建城將滿400年 民間：:屆時還剩什麼古物可紀念？

2019-06-15 15:32

台南名人林耿清故居 建商舉辦人文藝術系列活動

2019-06-14 21:14

舊兒童樂園今開放 2遊具僅供拍照

2019-06-14 23:20

內湖➡市府跳蛙公車 上架開放預購 7月20人成行

2019-06-14 22:32

中捷綠線18站命名爭議多 地方人士熱議「微調」

2019-06-15 17:59

用繩子連接夢想 高雄繩索救援隊帶國旗奪冠

2019-06-15 10:42

掰掰30年老舊廚房 這一招讓波麗士舒適享用三餐

2019-06-15 14:34

警友主任好貼心 警察節贈300隻手電筒強化裝備

2019-06-15 14:46

國際滑步車大賽 200位Q版賽車手海科館拚高下

2019-06-14 19:45

300海豚現身 福隆國際沙雕挑戰金氏世界紀錄成功

2019-06-15 17:50

雙十公車、健康就診公車跳票？ 中市交通局：規劃中

2019-06-14 20:58

馬英九泳渡澎湖灣 完成開心像孩童比YA

2019-06-15 12:24

SOGO BIG CITY館年中慶 好康樣樣來

2019-06-15 11:30

南投8座天空之橋 縣庫金雞母

2019-06-14 23:55

台南義消總隊長交接 愛心企業捐車又捐錢

2019-06-14 20:59

搭捷運到新北投 可望不必轉乘

2019-06-14 22:27

帆船基隆嶼繞島賽空拍機勾船桿「墜機」 數萬元飛了

2019-06-15 14:03

新北桃園擴大交流 9月起960萬冊圖書借閱一證互通

2019-06-14 20:44

南投縣長獎466人齊聚頒獎 爸媽比孩子開心

2019-06-15 17:28

封5年台灣龍珠基隆嶼開放登島 林右昌：25日沒問題

2019-06-15 12:02

中彰投減債開源節流 南投230億減到150億

2019-06-14 23:52

竹北運動中心太貴? 廠商偷跑 縣府：已請廠商下架

2019-06-14 22:48

國軍走進鄉里 藝工隊高顏值大跳韓舞嗨翻全場

2019-06-15 12:48

台中雙十公車無進展？交通局：待簽約 明年實施

2019-06-14 23:42

響應世界海洋日竹南龍鳳漁港淨灘 清出3.5噸垃圾

2019-06-15 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top