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南投縣長獎466人齊聚頒獎 爸媽比孩子開心

2019-06-15 17:28聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣大專、高中及國中小獲得縣長獎的應屆畢業生，今天在縣政府大禮堂頒獎，由縣長林明溱贈送由書法大師李轂摩題字「學行俱優」悠遊卡，祝福學生努力不懈，鵬程萬里，許多家長也陪同孩子上台領獎，分享孩子的喜悅，不過，今年的縣長獎人數466人比去年少了20人，也透露南投人口流失，班級數減少的隱憂。

縣長獎頒獎由光華國小的「畢業2人行」相聲表演揭開序幕，中場休息時，信義鄉台灣原聲童聲合唱團也由校長馬彼得指揮，演唱布農族天籟之音，為畢業生獻上祝福，獲得熱烈掌聲。

南投縣長林明溱說，今年縣長獎得主齊聚一堂頒獎，除為學習留下美好回憶，也希望他們用心向學的精神能夠作為學弟妹表率，並在學習的下一個階段繼續努力學習，他也期許得獎學生志氣要比玉山高，眼光要比濁水遠，品格要比日月潭美，將來都能成為南投縣的菁英，國家的棟梁。

不少家長也陪著孩子參加頒獎，並一起上台領獎，家長都相當開心。獲得今年總統教育獎的草屯國中翁杏瑤，在學校表現優異，她為減輕家中負擔，努力爭取全中運角力冠軍，拿下三連霸。她說，很感謝家人及老師、教練和隊友的支持，她才能安心學習、成長，克服失落低潮，全心追求自己的目標，才能在國中階段最後1年全中運挑戰自己，完成角力3連霸的目標，並獲得總統教育獎及縣長獎殊榮。

縣長獎大學和高中職都是各校一人，國中小學則是各班一人，去年得獎人數有486人、今年只有466人，也可看出學生人數減少，導致班級數也減少的隱憂。教育處副處長王淑玲說，新生人數減少是全國趨勢，縣長也努力引進企業投資以及青年住宅，希望年輕人能在南投成家立業，減緩人口流失。

南投縣縣長獎得主466人齊聚一堂頒獎，家長陪著孩子上台領獎笑的更開心。圖／南投縣...
南投縣縣長獎得主466人齊聚一堂頒獎，家長陪著孩子上台領獎笑的更開心。圖／南投縣政府提供
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南投縣縣長獎得主466人齊聚一堂頒獎，家長陪著孩子上台領獎笑的更開心。圖／南投縣...
南投縣縣長獎得主466人齊聚一堂頒獎，家長陪著孩子上台領獎笑的更開心。圖／南投縣政府提供
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南投縣縣長獎得主466人齊聚一堂頒獎，家長陪著孩子上台領獎笑的更開心。圖／南投縣...
南投縣縣長獎得主466人齊聚一堂頒獎，家長陪著孩子上台領獎笑的更開心。圖／南投縣政府提供
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台灣原聲童聲合唱團演唱天籟之音，為畢業生獻上祝福。圖／南投縣政府提供
台灣原聲童聲合唱團演唱天籟之音，為畢業生獻上祝福。圖／南投縣政府提供
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