彰投雲嘉合作農萊陣線 透過楓康超市行銷優質農產品

2019-06-15 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



農委會水保局南投分局整合彰投雲嘉四縣市農民，推出「農萊陣線」行銷在地優質農產。今天在楓康超市草屯店舉辦「農萊在地好物楓康秀」，楓康將成為中部第一家農萊在地產品的連鎖超市，透過超市通路平台行銷，8月也將溪頭妖怪村園區上架，方便大家選購農萊在地好物，一起支持在地小農。

水土保持局長李鎮洋說，農萊陣線是整合彰投雲嘉四縣市農企業、合作社與社區，共同成立聯盟。集結友善農業、產銷履歷、地方特色產物、食品安全等議題，讓民眾尊重自然生態環境，以行動支持農村在地優質好物。也透過知名連鎖超市專區上架，擴大農萊陣線知名度，方便民眾選購在地農業好產品，達到農村貨出得去，農民發財，消費者贏得健康的三贏效果。

為了協助農民拓展通路，水保局南投分局與楓康連鎖超市合作，展現農產品在行銷通路上競爭力，上架的優質農產品，包含彰化大員美蔬果生產合作社的敏豆、南投集元果觀光工廠的蕉薯叔、拾叁村紅茶、日月潭觀光藥草園的洛神花果凍、部落廚房的彩虹米、雲林阿甘薯叔的甘薯脆片、勝嘉的古早黑錫麥芽膏、布袋鎮東港社區合作社的菜圃、東石余順豐觀光工廠的五穀粉等產品。

李鎮洋、水土保持局南投分局長陳榮俊等人一同為農萊好物上架揭幕，楓康超市47家門市將同步上架。楓康超市表示，一直都以嚴格把關提供消費者安全安心的產品為目標，這次結合全省優質農友推廣「吃當地‧食當季」及「身土不二」的飲食理念，讓大眾都能享受在地生產的良好品質，翻轉農村經濟與活力。