霧峰警分局慶祝警察節 情感交流兼顧肝

2019-06-15 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



今天是警察節， 台中市警局霧峰警分局今天舉辦一系列慶祝活動，慰勞員警辛勞，霧峰分局1樓大禮堂舉行警察節趣味競賽活動「投籃機投籃、捉犯罪套圈圈」結合青春專案、犯罪預防宣導，促進員警親子、警友情感交流；由於員警平日工作辛苦，為維護社會治安努力，24小時不斷輪班，生活作息較易引起肝臟等問題，配合大里中興扶輪社護肝活動。

霧峰警分局說，今天的活動邀請國策顧問湯文萬、榮譽理事長戴萬福、霧峰警友辦事處主任詹景忠、志工中隊長許秀美等人參與，分局長莊勝雄頒發所長黃琪勇等14人108年資深績優警察獎章。

霧峰分局長莊勝雄說，警察節趣味競賽活動「投籃機投籃、捉犯罪套圈圈」以組隊方式舉行，捉犯罪套圈圈親子趣味競賽，特別把套圈圈標的物設計成掃黑、肅槍、緝毒、查獲職業賭場、線上落實勤務、打詐、查獲通緝犯等7項讓參賽者更了解警察平常執行工作項目，前3名者由警友辦事處頒發獎金。

莊勝雄指出，員警平日工作辛苦，為維護社會治安努力，24小時不斷輪班，生活作息較易引起肝臟等問題，特別配合大里中興扶輪社護肝活動。現場免費提供肝功能異常之員警C肝篩檢及牛樟芝保健食品，並由霧峰警友辦事處擔任C肝大使，推動國民重視肝功能保護，以維護健康。