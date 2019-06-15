九天南投震撼演出 大人小孩也想「敲下去」
「今天第一次見識到什麼叫做雷鼓喧天、太過癮了！」九天民俗技藝團昨晚到南投縣魚池國小演出，不論是大人小孩，都被震撼的鼓聲感染，也忍不住想要「敲下去」。雖然最近南投大雨，還是不減民眾的熱情，昨天吸引1200多人參觀，今晚7點九天將在中寮國中演出，展現民俗技藝的動感魅力。
立委蔡培慧邀請紙風車樂團等國內知名表演團體到南投縣舉辦5場巡迴表演，以藝文表演紀念921地震20周年，也希望減少城鄉之間的藝術文化落差，獲得民眾熱烈回響。不少民眾稱讚蔡培慧，不只讓小朋友就近參加各種藝文活動，也讓教育部的資源順利進到魚池、前陣子更開辦機器人課程讓小朋友早早就接觸到程式設計的趣味。
蔡培慧表示，九天團長一知道要來她的家鄉，二話不說搬出大陣仗，演出的「廟會狂響」融合氣勢磅礡的鼓曲和電音，當兩尊將爺威風凜凜地從舞台搖擺步出，擊鼓頻率愈來愈緊湊，氣勢相當宏偉，不同的編曲層次將現場氣氛帶到最高潮，台下民眾的尖叫聲不絕如縷，HIGH翻整個魚池國小。
九天民俗技藝團將台灣獨特的陣頭文化轉化成為劇場表演藝術，以九天的故事題材更曾搬上大銀幕，電影《陣頭》國片演繹庶民語言及台灣民間文化，更成立二軍來培養更多愛好陣頭文化及鼓樂藝術的年輕人。蔡培慧表示，有許多年輕的學生從小就特別喜歡國樂、武術或是參與陣頭，九天民俗技藝提供這些年輕朋友在培養興趣時，有更多發展的選擇。
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