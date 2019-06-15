九天南投震撼演出 大人小孩也想「敲下去」

2019-06-15 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



「今天第一次見識到什麼叫做雷鼓喧天、太過癮了！」九天民俗技藝團昨晚到南投縣魚池國小演出，不論是大人小孩，都被震撼的鼓聲感染，也忍不住想要「敲下去」。雖然最近南投大雨，還是不減民眾的熱情，昨天吸引1200多人參觀，今晚7點九天將在中寮國中演出，展現民俗技藝的動感魅力。

立委蔡培慧邀請紙風車樂團等國內知名表演團體到南投縣舉辦5場巡迴表演，以藝文表演紀念921地震20周年，也希望減少城鄉之間的藝術文化落差，獲得民眾熱烈回響。不少民眾稱讚蔡培慧，不只讓小朋友就近參加各種藝文活動，也讓教育部的資源順利進到魚池、前陣子更開辦機器人課程讓小朋友早早就接觸到程式設計的趣味。

蔡培慧表示，九天團長一知道要來她的家鄉，二話不說搬出大陣仗，演出的「廟會狂響」融合氣勢磅礡的鼓曲和電音，當兩尊將爺威風凜凜地從舞台搖擺步出，擊鼓頻率愈來愈緊湊，氣勢相當宏偉，不同的編曲層次將現場氣氛帶到最高潮，台下民眾的尖叫聲不絕如縷，HIGH翻整個魚池國小。