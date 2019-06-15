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投85線都達明隧道擬延長 盼克服坍方阻路

2019-06-15 11:04中央社 南投縣15日電

近期雨彈造成南投縣「投85線」都達明隧道口土石崩落而阻斷交通，南投縣政府派機具搶通，也研擬未來延長明隧道75公尺，希望徹底克服上邊坡土石坍方造成交通中斷情形。

連日強降雨造成仁愛鄉省道台14線、鄉道「投85線」合作產業道路、「投89線」力行產業道路多處坍方，南投縣長林明溱率南投縣政府工務處陸續前往台14線人止關及忠勇橋、投85線都達明隧道、力行產業道路44公里處了解道路坍方損壞情形，以研擬改善措施。

林明溱表示，投85線都達明隧道已發揮很大功能，有效控制土石流損壞路面情形，但近日降雨造成隧道口邊坡土石鬆軟，大量土石隨水流沖刷造成交通阻斷，縣府啟動開口合約搶通；未來研議動用災害預備金新台幣4700萬元經費，將明隧道延長75公尺，解決邊坡土石坍方阻斷交通情形，保障2村4部落居民通行安全。

都達村長洪光勇說，投85線是當地2村4部落主要聯外道路，也是農產運輸命脈，以前未建造明隧道時，每逢較大雨勢邊坡就易坍方導致交通中斷，明隧道建造完成就較安全，但近日雨勢造成隧道口右側上邊坡土石含水鬆軟，流水夾雜土石沖入隧道。

另外，投89線仍有多處坍方，仁愛鄉長吳文忠說，居民目前只能從慈峰替代道路通行，力行村路段尚未完全搶通，且坍方壓毀水管，居民尚無法修復，部落用水缺乏，鄉公所將與縣府聯手搶通道路、儘快恢復供水。

林明溱說，力行產業道路逢雨就坍，這波降雨也造成沿線多處坍方，影響2000多名居民生活及農產運輸，縣府除派挖土機進駐坍方點，未來也規劃向中央政府爭取經費在指標46公里處興建明隧道，另外44公里處坍方點地基不穩，由工務處研議合適方案改善路況。

林明溱斷交修復
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