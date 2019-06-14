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台中市議會首例！ 盧秀燕被議員請出場

2019-06-14 22:46聯合報 記者喻文玟／台中報導

台中市議會昨天總質詢創首例，民進黨團9名議員用「足球紅牌」請市長盧秀燕離開議場，...
台中市議會昨天總質詢創首例，民進黨團9名議員用「足球紅牌」請市長盧秀燕離開議場，盧說「我答詢態度良好，被要求出場，靜待社會公評」。 記者喻文玟／攝影
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台中市議會昨天創下把市長請出議會首例，民進黨團9名議員輪番砲轟市長盧秀燕政見「跳票」，離質詢結束還剩30分鐘時，議員高舉「足球紅牌」請盧「get out離開議場」。盧表示，我笑容滿面，答詢態度良好，被要求出場無話可說，靜待社會公評。

民進黨議員謝志忠、張耀中等人聯合質詢，列出盧秀燕的空氣品質改善、恢復老人健保、只會哭窮沒錢等九大缺失和「跳票」政見，9人高喊：「市長失格、紅牌出場，要盧秀燕何用？get out，請盧市長出場，好好檢討」，主席謝明源裁示「散會」。

議員黃守達指盧秀燕「用人不當」，最不及格是觀旅局長林筱淇，業務掌握完全不及格，取消廉航、台中港油輪人數也沒增加。張耀中批盧「市長換人，空氣換新」的競選口號還有很大努力空間；盧笑著回應，「我實話實說，若是為了羞辱和意識形態，打零分也不奇怪」。

議員林德宇指責盧「施政沒有節奏、沒有方向」，一心說熱愛中華民國卻「傾中」，請副市長令狐榮達擔任經貿文化交流小組召集人， 2020台灣燈會為什麼要請中國參展？盧反擊「我覺得你抹紅，就像我不會臆測你有台獨一樣！」林回嗆「不需要給我抹綠，我就是支持中華民國。」

議員張玉嬿也希望盧秀燕簽承諾書，空汙的PM2.5減量可達聯合國標準15微克，盧秀燕說，她的原則是「藍、綠都不簽」。謝志忠批，不敢簽就是跳票；盧說，空汙減少4成是環保署的資料。

9名民進黨議員給盧秀燕成績30至40分，民調六都墊底，齊聲質問盧：「半年來你覺得自己及格嗎？」盧說，「我是處女座，永遠覺得自己做得不夠好，團隊很好，是我自己不夠好。」

民進黨議員不斷喊「市長失格、紅牌出場」，離質詢結束時間還有約30分鐘，副市長楊瓊瓔問主席：「議員還有時間，不質詢了嗎？」主席裁示「散會」，盧秀燕「笑容滿面」帶著團隊離開議場。

盧秀燕下午答詢表示，她希望維持府會和諧，有時辯護反會造成府會衝突，這不是市民希望看到的，所以她被請出議場時並未反駁。

盧秀燕說，她在立法院看多了，許多人罵一罵發洩了情緒，但結果並沒有做事，她的市府團隊實事求是，不會做很多宣傳、喊一堆標語，「有的人標語滿天飛，工作都沒做，有用嗎？」

盧秀燕民進黨
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