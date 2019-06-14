中彰投減債開源節流 南投230億減到150億

南投稅務出張所閒置十多年，去年由溪頭妖怪村得標經營，讓蚊子館改頭換面成為新興文創景點，也為縣府增加收入。記者江良誠／攝影 分享 facebook

縣市政府財政困難，甚至債台高築，如何減少負債成了當務之急。南投縣過去累積230億元債務，縣府經5年來的努力，目前減債到150億元；政權輪替的台中市則有1259億元、彰化縣也有400多億元債務，也都積極開源節流，希望順利推動施政，也免於債留子孫。

南投縣最近舉辦辦理108年度債務舉借標案，金額共14億8000萬元，共有3家金融機構參與投標，由全國農業金庫公司以年息0.725%得標。南投縣財政處長李良珠說，這次貸款並非舉債，而是趁著目前利率低，以新借款償還以前年度借貸，一年可節省540多萬元利息。

南投縣副縣長陳正昇說，南投縣之前負債累積最高達230億元，成為沉重的負擔。縣長林明溱5年前上任後，決定不能再舉債建設，要設法開源節流減輕負債。在各局處努力下，除了發展觀光、增加縣有資產活化外，連利息也盡量節省，這5年來負債降低到150億元。

台中／部分計畫暫緩 公地多目標使用

台中市財政局長羅仙法認為，107年台中市結算的未償還負債1259億元，而南投縣「借新還舊」並不是最好的方法，因為債務還在，並不會解決問題。台中市現在是開源、節流同步進行，節流部分已盤點各局處執行率差的計畫，若沒必要做，就暫停暫緩；開源部分鎖定公用土地多目標使用。

羅仙法舉例，公用土地若要做辦公廳舍建築，土地台中市出，但找有意要一起使用土地的開發商來蓋，一部分做公部門使用；另一部分就給開發單位使用，這樣每年還能收房屋稅、地價稅。

彰化／縮減業務、人事費 爭取前瞻經費

彰化縣長王惠美上任後，盤點縣府財政負債400多億元，據財政處指出，縣府除了縮減業務費及人事費1成外，並跨單位整合現有資源，省下個別辦理活動的經費，共同辦理系列活動，此外，積極向中央爭取經費，爭取到「前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫」補助款共4億2302萬元，布建20處長照服務據點，同時盤點彰化縣公有建物及土地，積極活化處理。