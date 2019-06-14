雙十公車、健康就診公車跳票？ 中市交通局：規劃中

2019-06-14 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市民進黨議員施志昌今天在總質詢指出，市長盧秀燕要把10公里免費再延伸變成「雙十公車」，超過10公里只要付10元，至今毫無進展，要闢「健康就診直達公車」也只新開一條。交通局表示，將以既有公車路線串聯非長照醫療院所，讓發車時段配合行經醫院的看診時間。

大甲、大安、外埔區市議員施志昌質詢時說，盧選前喊出的「雙十公車」補助政見立益良善，他很支持，但然從臨時會到現在，相關的計劃都沒有進展。

施志昌表示，盧也提過要做「健康就診直達公車」，但現在的做法依然是前市長林佳龍早就在推動的就診公車系統，路線也只新開1條，沒有創新，也無直達，「交通任意門口號，選前喊很大，選後看不到」，質疑政見跳票？

交通局表示，目前規劃「雙十公車」政策，刷卡搭公車10公里免費，超過10公里車資上限原本是60元，降低到10元。今年下半年公車補助，恢復以「人次」為主，明年政策經費需求已依程序提報先期計畫，待今年契約簽訂並與客運業者商討驗票機扣款規則後，預計明年實施。

至於「健康就診公車」部分，交通局打算根據既有公車路線，串聯非長照醫療院所，發車時段配合行經醫院的看診時間，且全面搭配低底盤公車，降低民眾就醫搭乘時間，提升就醫便利性。