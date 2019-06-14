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搶救古建築 新町花街與小西街「杜氏古宅」還未過關

2019-06-14 19:42聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化市第一任民選市長杜錫圭祖厝小西街「杜氏古宅」傳出即將拆除，文史工作者發起搶救；而彰化縣文化資產審議委員會今天也審議極受矚目的彰化新町花街、溪州榮民工廠，文資審議結果彰化新町花街聚落建築群未通過，而榮民工廠的大門及部分圍牆登錄為歷史建築

「文化前進實驗室」在網路發起搶救小西街「杜氏古宅」、彰化新町花街，質疑彰化縣政府文資委員審議結果不予列冊追蹤，發起文化公民一人一通電話，要求縣府依法將彰化小西杜宅逕列暫定古蹟，進入文化資產審議程序。

文史工作者表示，彰化市區有豐富多元的閩南、洋樓建築群以及傳統聚落，其中位於長安街100巷內的杜氏古厝是杜錫圭市長出生地，更是小西街商圈再造的亮點建築，早已收錄於各種公私出版的書籍和地圖簡介中，2017年由彰化縣政府所委託進行的「彰化市具文化資產價值潛力建築清查計畫」也將杜氏古厝列為具文化資產潛力的建築。

但最近卻盛傳杜氏古厝即將拆除消息，文史工作者希望彰化縣政府能依照清查計畫建議，迅速啟動杜氏古厝的文化資產保護措施，與所有權人溝通予以保存，以增添都市文化內涵。

不過彰化文化局長張雀芬表示，杜氏古厝案今天也在彰化縣文化資產審議委員會中提出討論，由於今年5月已依文化資產存法第14條由主管機關進行普查，彰化縣有形文化資產審議委員專家學者已進行杜氏古厝勘查，經判斷該建物未具地域特色、特殊歷史性等條件，且周遭建築地勢變更、有防災疑慮及修復限制，實難構成保管或列冊追蹤條件，所以才作成不列冊追蹤決定。

而彰化新町花街是日治時期著名的「花街」，因地主去年拆除其中2幢，引發文史團體發起搶救行動，但去年7月經文資審議委員會審議後以屋況不佳，未登錄為歷史建築，文史團體再重提應列入聚落建築群，企圖再翻盤，今天再度審議，但審議結果以新町花街目前僅剩4幢，不具聚落建築登錄條件，仍未列入文資。

溪州鄉鄉榮光村榮民工廠由溪州鄉公所提報為文化資產，原已列冊追蹤，進行基礎調查，但日前竟被夷為平地，文化局緊急列為「暫定古蹟」，今天文資審議結果將還未拆掉的大門和一旁圍牆左右各50公尺登入為歷史建築。

彰化市第一任民選市長杜錫圭祖厝小西街「杜氏古宅」傳出即將拆除，文史工作者發起搶救...
彰化市第一任民選市長杜錫圭祖厝小西街「杜氏古宅」傳出即將拆除，文史工作者發起搶救。記者林宛諭／攝影
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彰化新町花街是日治時期著名的「花街」，文史團體再提應列入聚落建築群，今天文資審議...
彰化新町花街是日治時期著名的「花街」，文史團體再提應列入聚落建築群，今天文資審議委員會再度審議，但審議結果以新町花街目前僅剩4幢，不具聚落建築登錄條件，仍未列入文資。圖／資料照
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歷史建築文化資產
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