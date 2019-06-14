南投女婿郭台銘周日參訪 預計看出資興建的郭董棒球場

2019-06-14 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



南投市有座被縣民命名為「郭董棒球場」的運動場所，2017年6月正式落成的「南投縣立棒球場」，終於第一次要迎來它的贊助人「郭台銘」，但郭董此行不只來看球場，更將在南投縣政府社會處安排下，將參加營南社區發展協會的座談會，據了解，郭台銘的兩天行程也將拜訪紫南宮及南投縣議會。

南投縣政府指出，「南投縣立棒球場」是在鴻海董事長郭台銘出資5000萬元鼎力相助下，據說是起因郭董隨夫人曾馨瑩返鄉時，得知中興國中使用的棒球場，球員擠在鐵皮屋搭蓋的宿舍，才起心動念出資協助蓋新球場，並在縣府協調用地後，才選定會展中心對面的土地，完成硬體建設，後來地方人士為感受他的慷慨，便稱它為「郭董棒球場」。

占地約4公頃的南投縣立棒球場，工程總經費為6300多萬元，除郭台銘捐贈的5000萬元，其餘由縣府自籌，也是縣內首座符合國際標準的棒球場，開幕當天曾馨瑩帶同子女出席開球儀式，當時她表示，郭台銘真的很忙，有時候她也不清楚他現在位於哪一個國家、哪座城市，如今郭董終於可以親眼見到自己出資興建的棒球場。