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影／台中市綠議員舉紅牌 盧秀燕遭轟出場

2019-06-14 14:23聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

台中市議會今天爆發總質詢以來首例，民進黨團9名議員謝志忠、張耀中、林德宇、鄭功進、施志昌、林祈烽、張玉嬿、黃守達、陳世凱用「足球紅牌」請市長盧秀燕get out離開議場，離質詢結束時間還剩下30分鐘。

盧秀燕當場表示，「我笑容滿面，答詢態度這麼好，既然要被要求出場，我也無話可說，靜待社會公評，請主席裁示」，綠營議員現場不斷高喊：「市長失格、紅牌出場，要盧秀燕何用？get out，請盧市長出場，好好檢討」，主席謝明源當場裁示：「散會」。

台中市議會總質詢創首例，民進黨團林德宇（左二）、黃守達（左一）等9名議員用「足球...
台中市議會總質詢創首例，民進黨團林德宇（左二）、黃守達（左一）等9名議員用「足球紅牌」請市長盧秀燕（右一）get out議場，離質詢結束時間還剩下30分鐘。記者黃仲裕／攝影
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台中市長盧秀燕表示「市民懷不懷念我，無所謂，希望是一名有開工、有建設的市長」。記...
台中市長盧秀燕表示「市民懷不懷念我，無所謂，希望是一名有開工、有建設的市長」。記者黃仲裕／攝影
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