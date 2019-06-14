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萬人泳度日月潭新規定 今年至少5人一隊才能報名

2019-06-14 12:48聯合報 記者黑中亮╱即時報導

日月潭國際萬人泳度活動邁入第37屆，埔里早泳會宣布今年6月25日上午8時起即將開...
日月潭國際萬人泳度活動邁入第37屆，埔里早泳會宣布今年6月25日上午8時起即將開放網路線上報名。圖／本報系資料照片
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日月潭國際萬人泳度活動今年邁入第37屆，埔里早泳會宣布今年6月25日上午8時起即將開放網路線上報名，並強調今年報名新規定，改成至少要5人為一隊才能報名，但限額可增加至2萬5000人，額滿即止。

南投縣政府表示，今年報名新規定，從以往3人為一隊，改成至少要5人為一隊才能報名，大會主要希望各泳隊能以至少5人一隊，泳客互助合作，相互照顧，提升泳客安全，另5人共乘一輛自小客車，減少小客車數量，大團體搭乘遊覽車或公共運輸系統，響應政府推動節能減碳愛地球目標。

埔里四季早泳會指出，今年9月中秋節前夕可說是美麗日月潭發光發亮的嶄新一年，今年早鳥報名有福利，前500隊完成報名隊伍，歡迎愛好戶外游泳的泳士們依新規定組隊，千萬別錯過報名機會，報名網址http://www.pulifourswim.tw/，雲品酒店做為贊助商，更在賽後發起淨潭活動，讓日月潭萬人泳度活動更為國際化，品牌化及環保化，讓日月潭更美麗。

縣府教育處表示，今年秋天從萬人泳度前一天8月31日展開「2019日月潭公開水域游泳挑戰賽」為萬人泳渡嘉年華拉開帷幕，9月1日「2019日月潭國際萬人泳度」盛大登場後，9月7日將正式舉辦「2019 FINA馬拉松游泳世界錦標賽系列賽-南投站」，歡迎泳客可以來報名參加，創造日月潭9月的泳壇盛事。

日月潭國際萬人泳度活動邁入第37屆，埔里早泳會宣布今年6月25日上午8時起即將開...
日月潭國際萬人泳度活動邁入第37屆，埔里早泳會宣布今年6月25日上午8時起即將開放網路線上報名。記者黑中亮／攝影
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日月潭國際萬人泳度活動邁入第37屆，埔里早泳會宣布今年6月25日上午8時起即將開...
日月潭國際萬人泳度活動邁入第37屆，埔里早泳會宣布今年6月25日上午8時起即將開放網路線上報名。圖／本報系資料照片
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日月潭萬人泳渡

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