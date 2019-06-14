台中、彰化換藍營執政 中央補助大縮水

台中市府規畫潭子穀倉為文化花園，但中央補助款沒到位，恐難以執行。 圖／文化局提供 分享 facebook

藍營執政，補助縮水？文化部去年同意補助台中「潭子農會穀倉」1億元，規畫為文化花園，最近市府接到補助款，竟縮水剩3000多萬，可能難以執行，議員批市長換人、補助就縮水？彰化縣社會處也表示，5月底衛福部通知身障團體的相關活動補助費已用完，最近別再申請相關補助，也讓地方傻眼。

潭子穀倉改造補助 億元銳減成3千萬

潭子農會穀倉空間閒置多年，民國100年列為市定古蹟；穀倉緊鄰潭子火車站、潭雅神綠園道，修復暨再利用工程規畫設計中，工程總經費估2億1507萬，打算今年動工，未來打造為穀倉文化花園，串連綠園道成為休閒活動新據點。

但議員賴朝國表示，此案在前市長胡志強任內爭取，107年前市長林佳龍任內，文化部常務次長李連權到地方，同意中央提供經費約2.1億的一半，也就是至少1億元補助，預計108年動工，110年完工。

但文化部近日通知市府，中央核定補助費3272萬元；文化局長張大春說，確與去年文化部李次長現勘時所承諾補助金額差很大，修復設計單位評估恐很難執行。這項修復案是經台中市文資審議委員多次討論通過，文化局將再向文化部爭取，盼給原來的補助費1億元，才能執行修復。

身障活動經費 衛福部喊用光了

彰化縣文化局長張雀芬說，中央對文化資產修復補助確有縮水，原中央負擔最高85%，縣府10%、地主5%，但今年通過的6個案子，中央補助降為75%，相對縣府要提高到20%，增加縣府財政負擔1300萬元。彰化縣社會處長王蘭心說，5月底收到衛生福利部公文表示，身障團體相關活動補助經費已用罄，身障團體大呼不可思議，現才5月過不到一半，且大型活動多集中在年底，無法理解中央經費如何使用。

台中市議員楊正中批綠營執政的中央是「看顏色補助」，例如台中明年的台灣燈會只補助3000萬元，與屏東主辦差很大；至於山手線經費，市長盧秀燕希望中央比照鐵路高架化補助，但至今沒著落，呼籲中央不分藍綠挺台中，不要分顏色。