副市長、局處長傳異動 盧秀燕：人事本來就有彈性

2019-06-14 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中報導



民進黨議員追問台中市府小內閣調整？市長盧秀燕（右一）首度表示有人事有彈性、還未完整考量。記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

上任近半年的台中市長盧秀燕，「小內閣」即將調整嗎？外界議論紛紛。盧秀燕昨微露口風說：「還沒有完整考慮，但人事本來就是彈性的東西！」據了解副市長楊瓊瓔有可能參選立委，是帶職或辭職，屆時都勢必調整，另也傳有其他主管可能異動，盧秀燕說：「如果有人要選，到時會提報。」

連日不少議員詢問盧秀燕的小內閣是否在近期調整？盧秀燕一向說，市府是認真努力的團隊，她的態度是「每位局處長可以用4年」、「一個都不能少」；但昨回應江肇國議員詢問時略鬆口說：「人事本來就是有彈性的東西」，至於調整的時間點？盧答：「市長、總統也會調整人事，但還沒有完整考慮。」

外界盛傳副市長楊瓊瓔將參選立委，盧秀燕回應「到目前沒有告知」，並強調選舉是個人權利，團隊如果有人要參選，不必跟市長報告，目前也沒有告訴她。

據國民黨市黨部立委提名預定時程，最後一波立委提名時間點落在七月中旬，楊瓊瓔若要參選，在此之前必須表態，但楊瓊瓔頗有「穩定市政」的分量，她何時表態或宣布參選，都可能再三斟酌。

另有議員也詢問外界盛傳有局處首長有意異動，也有藍營議員建言市長在半年後重新檢討，尤其對局處長能力更了解後，有必要適才適性做調整。