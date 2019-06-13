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中市府花5千萬改建食樂基地 每天150個餐盒議員批浪費

2019-06-13 15:13聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

老舊市場搖身成為社服基地！民國79年的台中市大里第一公有市場，台中市政府編列5096萬元進行閒置空間活化修繕工程，改建為「大里食樂基地」即將營運啟用。

市議員曾朝榮、李天生、江肇國、周永鴻、張家銨、蔡耀頡今天聯合質詢批評，該基地未來採ＴＯ方式委外營運，不過各項租金、權利金低廉，有圖利業者嫌疑；其中送餐服務，前市府團隊規畫每天供應弱勢族群上千個餐盒，目前卻大幅減少為150個，已悖離原先規畫目標。

社會局表示，日前已召開招商說明會，了解各界意見，後續依廠商建議研議，訂定招商規範，辦理招商公告。

前市長林佳龍任內動支5千萬元重新改建市場改建為「大里區樂食基地」一樓為送餐廚房，二樓日間照顧中心，地下室停車場，將採ＴＯ方式委外營運。

李天生表示，前市團隊原先規畫設置中央廚房，每天製作上千個餐盒供應弱勢族群享用，不過目前廚房規模減縮，供餐數量降為300個，日前召開招商說明會中決定再減少為150個，和原先規畫差距太大，花5000多萬，效益卻太差！

他強調，屯區關懷據點、長青學苑、獨居老人數量眾多，值得主動關心，目前每天只供應150個餐盒，規模還不如民間便當供應廠商，未來還有可能淪為一般普通餐廳，市府投資金額大，卻沒有照顧到弱勢族群，形成浪費。

社會局指出，經市場供需評估，實務工作者及專家學者認為，該區域已有多家單位在提供送餐服務，廠商初期開拓服務不易，為提高廠商投資意願，因此訂出150份為最低營運門檻，未來廠商營運穩定後，將在契約中要求廠商應逐步提高送餐量。

台中市議員李天生批市府，花5000萬改建食樂基地，但提供餐盒大減八成王。記者陳秋...
台中市議員李天生批市府，花5000萬改建食樂基地，但提供餐盒大減八成王。記者陳秋雲╱攝影
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