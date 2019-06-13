前朝不編預算、盧市府不辯解 議員怒：麻木不仁？

2019-06-13 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議員楊正中今天在總質詢指出台中市府幾項建設提出質疑，究竟是誰在延宕台中市建設？明明都有編列預算，預算執行率卻不好，甚至根本完全沒有執行。台中市政府對網路上的惡意抹黑，卻仍是充耳不聞，楊議員更是直批台中市政府為何如此麻木不仁？

市長盧秀燕向楊正中致意表示感謝，她表示，以前停掉的，現任市府會努力來做趕進度！

楊正中說，他從104到108年中程資本支出的預算，一一指出有多項建設早從前市府時期被延宕，這些延續性經費計畫卻喊停，但可以看出前市府這有錢卻辦不了事的證據「隨便抓抓就有這麼多件。」

反觀，上任至今5個多月，台中市政府各局處首長仍未盤點政策，連政策辯護論述都做不到，讓市長被冠上各種莫須有的罪名，充耳不聞，他質疑台中市政府為何如此麻木不仁？楊正中三強調，各局處首長務必盤點政策，該續該刪，否則不實指控只會讓盧秀燕貼上更多「逢龍必反」的標籤！

楊正中舉例，綠空廊道106到108年預算編列小計1億780萬，執行254萬5千元，執行率0.02％，前市府未編列108年預算。綠空鐵道106到107年預算編列小計1億9200萬元，而台中州廳整106到107年預算編列1億7525萬，兩者執行部分雙雙執行數0、執行率0！

楊正中表示，有人說盧秀燕暫停非營利組織與志工發展中心及智慧營運中心的興建工程。但104到108年前項預算編列3億2200萬，執行數887萬2千元，執行率2.8％，但107年預算未編。智慧營運中心105到107年預算編列1億6000千萬元，執行數5939萬3千元，執行率37.1％，且108年預算一樣未編列！