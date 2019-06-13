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中央補助潭子穀倉少七成 中市議員：中央看顏色

2019-06-13 14:33聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市「潭子農會穀倉」規劃為文化花園案，歷任三朝至今無動靜，議員賴朝國批中央說話不算話，且說好補助至少1億元，現在縮水成3000多萬元，台中市換人執政，中央補助就縮水，他認為中央補助莫非看顔色？喪失公信力。

台中市2011年將「古蹟潭子農會穀倉」定為市定古蹟，但閒置多年，議員賴朝國爭取規劃為文化花園，希望修復穀倉主體、景觀改善等。

前市長胡志強任內就說要修復，107年前市長林佳龍任內，文化部常務次長李連權答應中央提供經費約2億1千多萬元的50%，也就是至少1億元，預計108年動工、110年完工。

但中央最近給市府的補助款只有3000萬元，他痛批中央說話不算話，換人執政，補助就縮水「難道補助地方也要看顏色？」

文化局長張大春說，這筆3000萬元與當初承諾差很大，無法修復古蹟，他會努力向中央反映，希望按承諾撥給市府至少1億元。

穀倉緊鄰潭子火車站、潭雅神綠園道，是台中觀光精華地；穀倉內保留許多當時碾米的器具設備，見證日據時期戰時糧食政策、和日據的潭子農業發展史。

他強調，台中鐵路高架化，穀倉部分建物被拆解，建物殘破不堪，鐵路高架化完成後，搭配市府發展城鎮之心鐵道綠廊「潭心計畫」，有修復急迫性。

台中市議員賴朝國指出，中央同意潭子穀倉補助，但縮水七成。圖／賴朝國提供
台中市議員賴朝國指出，中央同意潭子穀倉補助，但縮水七成。圖／賴朝國提供
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