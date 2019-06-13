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注意！中市公告11處危險水域地點 民眾勿前往戲水

2019-06-13 14:05聯合報 記者余采瀅╱即時報導

夏日炎炎，民眾喜歡從事各種水域活動消暑，台中市公告11處過去曾發生溺水意外事故的危險水域地點，包括太平、烏日、大肚、東勢等地區，呼籲民眾不要前往從事水域活動，凡有豎立警告牌的水域也都不得從事水域活動。此外，夏季常發生強降雨、驟雨，切勿前往野溪、河谷溪流、海邊戲水。

台中市公告11處危險水域地點包括：

1.太平區頭汴坑溪一江橋附近水域、頭汴坑溪蝙蝠洞附近水域、頭汴坑溪仙女瀑布附近水域、頭汴坑溪靠近護國清涼寺之中埔三、 四號橋下方水域。

2.烏日區烏溪、貓羅溪及大里溪等水域。

3.大肚區大肚溪(高速公路橋下)水域。

4.東勢區東勢大橋上下游之大甲溪水域。

5.東勢區沙連溪觀瀛橋附近水域。

6.東勢區大安溪大峽谷水域〈苗栗縣卓蘭鎮交界處〉。

7.新社區及東勢區龍安橋、天福橋等附近之大甲溪水域。

8.和平區谷關到麗陽段之大甲溪水域、谷關神駒谷溪底之大甲溪水域、天輪電廠下方之大甲溪水域。

9.石岡區石岡水壩集水區水域、石岡水壩上下游之大甲溪水域。

10.豐原區自埤豐橋經大甲溪鐵橋至后豐大橋下游500公尺處之大甲溪水域、軟埤仔溪水域自角潭路角潭橋起至豐原大道止、葫蘆墩圳水域自大甲溪取水口起至圓環北路止、八寶圳水域自大甲溪取水口起至三豐路止。

11.大安區大安海水浴場。

台中市觀旅局長林筱淇表示，民眾常參與的水域活動多在游泳池、水上樂園、河谷溪流、海邊等場域，但不同水域有不同特性。游泳池及水上樂園區屬封閉式水域、水流穩定、水深差異小，且有合格救生員，安全性高；海邊潮差水位變化大、沙灘有潟湖、水位深淺不一，河谷溪流則水流湍急、水溫甚低、岩石多、有小迴流、深潭、暗流等，且無合格救生員，民眾若到海邊或河谷溪流中戲水、游泳，易發生意外憾事。

林筱淇說，中市府各單位全力執行全民防溺工作，確保民眾生命安全，針對台中市11處主要危險水域執行不定期聯合稽查取締與勸導，對違規者開立勸導單勸導驅離危險水域現場，如不聽勸導者，由水域主管機關依法裁處。

台中市觀旅局提醒，凡有豎立警告牌的水域都不得從事水域活動。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀旅局提醒，凡有豎立警告牌的水域都不得從事水域活動。圖／台中市觀旅局提供
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