高美濕地海水汙染超標 市府3年調查結果不宜親水

2019-06-13 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



世界知名美景高美濕地海水大腸桿菌超標！ 民眾喜歡從木棧道下去玩水，要小心了！議員指出，暑假玩水旅遊旺季將到來，國內外親子遊客多，要求市府現場豎警示牌，並儘速改善中上游河川水質，設置水質監測站，趕快規畫台中港區汙水下水道系統。

台中市海岸線從大安溪到大肚溪全長38公里，大安海水浴場、高美濕地、大肚溪野生動物保護區，大安海水浴場長期飽受大腸桿菌超標問題，僅能在岸上玩水；市府連續3年委託濕地型保護區計畫調查，結果發現高美濕地有大腸桿菌超標的疑慮，歸為不宜親水活動區域。另大肚溪口野生動物保護區，河岸底泥與生物體內都有重金屬汙染，美麗海岸線潛藏危機，台中3處親水海域潛藏汙染危機。

市議員楊典忠、何敏誠今天在總質詢，高美濕地須符合甲類水質，但只有1個採樣點秋天時檢驗符合標準，其餘樣本都超標，結論提醒：高美野生動物保護區應歸類為不宜親水活動區域。另外大肚溪口野生動物保護區，連續3年檢測結果，底泥連採樣的生物體內都遭重金屬汙染。

議員認為，台中西海岸有豐富的海洋觀光資源，但海水浴場卻不宜親水，濕地有汙染危機，保護區有重金屬汙染，市府有責任把環境改善好、生態維護好，讓觀光遊客安心遊玩。