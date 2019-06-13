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為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

香港送中條例一旦修成 台灣人會受到哪些影響？

【即時短評】員林將有第二座滯洪公園 其他鄉鎮市呢？

2019-06-13 10:55聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「海綿城市」是近年很時髦的名詞與城市願景工程，政治人物朗朗上口，可惜「說易行難」。長久以來，行政首長喜歡當散財童子搞社會福利，或辦活動放煙火、開新路、裝路燈及地面看得到的建設，為什麼對海綿城市說多做少？因為這是一項很吃力，又很難換取選票的重大工程。

海綿城市，就是建設具有防洪、防澇，具兼生態環保功能的新型城市模型，簡單的說，就是避免城市一雨成災的基礎工程，員林市很幸運，即將擁有彰化縣唯二的滯洪池景觀公園。

有趣的是，第一座「圓林園」滯洪池景觀公園是前縣長卓伯源選址敲定，前縣長魏明谷任內規畫並完成，第二座「龍燈」滯洪池景觀公園是魏明谷選址敲定，由現任王惠美規畫定案，將動土闢建。

台灣要打造海綿城市，是高難度挑戰，困難度比國外更高，而且是事倍功半；主因是台灣地狹人稠，各縣市幾乎都已高密度開發，新舊建築物並存，新區道路雜亂無章，建物基地更是忽高忽低，市區排水溝又未做系統性重建，雨水變成亂流。像彰化縣員林基督教醫院興建時，就很明顯抬高基地，下雨時雨水直接往對街商家傾洩，類似讓人有「以鄰為壑」感受的現象到處可見。

打造海綿城是是百年大計，5年前，前縣長阮剛猛開始全面推動雨水下水道及區域排水工程，爾後翁金珠、卓伯源和魏明谷接續執行，目前彰化縣容易遇雨成災的市區已不多（鹿港古蹟保存區的老街是例外）。

滯洪池景觀工程是5年多前才開始推動，因需要相當範圍的土地，和相關區域排水配合規畫，選址是很不容易；員林已走在全縣先端，即將擁有第二座滯洪池景觀公園，員林能，其他鄉鎮市應該也能，就看縣府和鄉鎮市主政者的智慧與魄力。

員基醫院興建時抬高地基，急診處與對街的整排商家的落差很明顯，一下大雨商家這邊常積...
員基醫院興建時抬高地基，急診處與對街的整排商家的落差很明顯，一下大雨商家這邊常積水。照片／縣議員曹嘉豪提供
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員基醫院興建時抬高地基，急診處與對街的整排商家的落差很明顯，一下大雨商家這邊常積...
員基醫院興建時抬高地基，急診處與對街的整排商家的落差很明顯，一下大雨商家這邊常積水。照片／縣議員曹嘉豪提供
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彰化縣政府為解決員林市靜修路與莒光路一帶低漥地區的淹水問題，規畫利用龍燈公園闢建...
彰化縣政府為解決員林市靜修路與莒光路一帶低漥地區的淹水問題，規畫利用龍燈公園闢建第二座親水滯洪公園。記者何烱榮／攝影
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彰化縣政府為解決員林市靜修路與莒光路一帶低漥地區的淹水問題，規畫利用龍燈公園闢建...
彰化縣政府為解決員林市靜修路與莒光路一帶低漥地區的淹水問題，規畫利用龍燈公園闢建第二座親水滯洪公園。記者何烱榮／攝影
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員林市員基醫院前面的靜修路與新義街路口一帶，常遇雨則淹。記者何烱榮／攝影
員林市員基醫院前面的靜修路與新義街路口一帶，常遇雨則淹。記者何烱榮／攝影
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滯洪池魏明谷
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