【即時短評】員林將有第二座滯洪公園 其他鄉鎮市呢？

2019-06-13 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



「海綿城市」是近年很時髦的名詞與城市願景工程，政治人物朗朗上口，可惜「說易行難」。長久以來，行政首長喜歡當散財童子搞社會福利，或辦活動放煙火、開新路、裝路燈及地面看得到的建設，為什麼對海綿城市說多做少？因為這是一項很吃力，又很難換取選票的重大工程。

海綿城市，就是建設具有防洪、防澇，具兼生態環保功能的新型城市模型，簡單的說，就是避免城市一雨成災的基礎工程，員林市很幸運，即將擁有彰化縣唯二的滯洪池景觀公園。

有趣的是，第一座「圓林園」滯洪池景觀公園是前縣長卓伯源選址敲定，前縣長魏明谷任內規畫並完成，第二座「龍燈」滯洪池景觀公園是魏明谷選址敲定，由現任王惠美規畫定案，將動土闢建。

台灣要打造海綿城市，是高難度挑戰，困難度比國外更高，而且是事倍功半；主因是台灣地狹人稠，各縣市幾乎都已高密度開發，新舊建築物並存，新區道路雜亂無章，建物基地更是忽高忽低，市區排水溝又未做系統性重建，雨水變成亂流。像彰化縣員林基督教醫院興建時，就很明顯抬高基地，下雨時雨水直接往對街商家傾洩，類似讓人有「以鄰為壑」感受的現象到處可見。

打造海綿城是是百年大計，5年前，前縣長阮剛猛開始全面推動雨水下水道及區域排水工程，爾後翁金珠、卓伯源和魏明谷接續執行，目前彰化縣容易遇雨成災的市區已不多（鹿港古蹟保存區的老街是例外）。