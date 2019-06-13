員基水塘總在雨後出現？彰化縣府：2年內解決！

2019-06-13 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



每次下大雨，員林人就會問「員基那裡淹水了沒？」，11日上午一場強降雨，員基醫院急診處前面的新義街又出現滯洪池，積水盈尺，附近的靜修路也是一片水鄉澤國，網路社群又是一片罵聲。彰化縣長王惠美今天說，縣府已完成員基周邊的區域排水設計，委由員林市公所5月間完成發包，預定7月動工，完工後能徹底改善當地遇大雨則淹的問題。

「莒光路與靜修路交叉的區域，是員林市地勢最低漥地段，雨水會往這裡流，員基當初興建時，就抬高了基地。縣府和市公所會勘後確認當地的市區排水很順暢，只要雨停，半小時內就水退，會積水是宣洩不及造成。」縣府水利資源處處長陳詔慶說，莒光路的雨水下水道工程末段懸宕20 年未完成，也就是至善街到雙平路的莒光路段地下箱涵工程，全長670公尺，水資處完成設計後委由員林市公所執行，希望2年內能完工啟用。

員林市長游振雄說，配合莒光路最後一段雨水下水道箱涵工程，市公所將一並進行靜修路、北和街的側溝改善工程，兩條側溝往東排又雙平街側溝後，往北排入雙平街排水溝，再匯流到莒光路雨水下水道，流入大村排水後最後到石笱排水。，

游振雄說，辦理莒光路及雙平路雨水下水道建置，以及靜修路、北和街側溝改善等3項工程，總經費3560萬，5月間完成發包作業，目前正辦理路權申請以管線遷移作業，很快就會動工，完工後靜修路、新義街一帶遇雨則淹的老問題，將徹底改善。

陳詔慶說，因地球暖化，在極端氣候因素下，未來可能經常出現強降雨，縣府決定再利用莒光路的龍燈公園，規畫員林市第二個滯洪景觀公園，營建署已核定補助工程費1億7300萬；縣府委外設計規畫案已完成發包，會在今年底前上網招標，「公園的鹿港台灣燈會主燈鹿港『龍翔霞蔚』將保留，未來將兌變成會噴水的龍燈景觀滯洪池，工程設計完成後，縣府會在發包前到員林市辦理說明會，與當地民眾面對面溝通。」。