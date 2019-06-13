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百年糖廠活化 五分車「檢車庫」 變身環保柴燒窯

2019-06-13 09:32聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南十鼓文創進行百年工業遺產活化，改建日治時期舊糖廠「檢車庫」成為藝術傳承的空間，將環保柴燒工藝以及陶藝體驗課程做結合，主動拜師學習即將失傳的製窯工藝展現在園區內，建造一座環保柴燒窯「蜜橋一炊煙」，運用園區現有植物自然汰換的樹枝做燃料，透過能源再利用創造出藝術器物，延續百年糖廠在製程時發揮「循環經濟」精神的角色。

十鼓文創副總經理楊有文表示，進仁德糖廠10多年，積極活化空間，柴燒窯地點選擇在舊糖廠時期用來維修五分車及道班車的「檢車庫」，經過整理後讓這棟由鐵軌軌道彎曲而建設出的建築煥然一新，建築結構工法與台鐵台南站的結構工法相同，是非常少見且極富特色的。從南投邀請陶藝老師吳聖興，並到苗栗竹南蛇窯向窯主林瑞華學習環保柴燒窯的製作方式，希望能將環保柴燒的概念及陶藝藝術推廣周知。

吳聖興表示，這座環保柴燒窯歷時2個月才建造完成，製作過程非常繁瑣，由2000片磚塊所製成的環保柴燒窯是在林瑞華窯傳承，由吳聖興獨立建造完成的，由34號耐火磚（耐火係數攝氏1300度）及36號耐火磚（耐火係數攝氏1400度）所組成，再搭配拱形磚、斷熱磚及原礦土以雙層方式來進行建造的，是一座保溫性極高且會呼吸的環保柴燒窯。

這座窯的建造理念係由竹南蛇窯窯主林瑞華所傳承，以環保柴燒為出發點所設計，特色就是此窯使用柴燒時在極度恆溫、保溫的構造下，攝氏1300度極高溫窯燒過程可減少大量添柴約30％，並且不產生大量黑煙即可達到同樣效果，而且所使用的胚體原礦土經過高溫、碳化，提煉出天然釉色，不必使用釉燒可減少地力開發及汙染。

陶藝家吳聖興即日起駐點園區工藝所進行陶藝創作，每周五、六、日開設陶藝體驗DIY課程，開放一炊煙工藝所供遊客進行陶板成形或手拉胚等課程體驗，陶藝體驗DIY課程開放時間：每周五、六、日，上午9時30分至12時、下午13時10至16時50。

竹南蛇窯林瑞華窯主（左）與吳聖興老師共同開窯。圖／十鼓文創提供
竹南蛇窯林瑞華窯主（左）與吳聖興老師共同開窯。圖／十鼓文創提供
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