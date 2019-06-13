親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭台銘最懂！選總統的都怕這句話 說出口弱點就曝光

南投山區累積雨量已破200毫米 中北部大雨特報

賽德克女孩學布農語 原民歌舞劇獲個人獎肯定

2019-06-13 07:28聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮暨大附中原青社是國內原民歌舞劇常勝軍，繼去年在「活力．E起舞動」全國賽奪冠後，今年再獲佳作，但最受矚目的是賽德克族高婕綾以「布麗」一角奪「最佳公主獎」，而這也是她最後一年參賽。

暨大附中指出，校內原住民青年社連年參賽，每次都以全新族群和歌舞劇碼挑戰自己，去年以史詩格局詮釋「霧社事件」奪冠，今年則較強調個人主體，以嚮往都市的布農少女演出「尋。歸」獲佳作，但高極富戲劇張力的內心戲獲評審肯定。

而出身仁愛鄉的高婕綾其實並不是布農族，而是個五官深邃的賽德克女孩，人如其名的與部落名字「哈寶」一樣，個性活潑大方爽朗，更因台風穩健，且有大將之風，多次在團隊賽中擔任要角，今年則在「尋。歸」擔綱布農族少女「布麗」。

高提到，叛逆的布麗不甘於平凡的部落生活，一心嚮往大都市因此離開部落，卻被都市的現實與冷漠所傷，最後在部落長老祖訓和原鄉呼喚，懊悔自己的衝動無知，更找回自己，而這也是她第一次擔綱挑戰布農族女主角的角色。

高婕綾說，劇情上有大量內心戲，還有好幾場哽咽的獨白，而她其實不會布農語，但為詮釋出心理衝突的掙扎，因此努力背誦熟記所有台詞，認真調整聲調，用心揣摩情感轉折，很開心認真付出有收穫，獲評審青睞，奪個人大獎「最佳公主獎」。

暨大附中校長張正彥則說，原住民孩子藉由演繹戲劇和歌謠的了解各族群文化，而高在升三年級這年將赴美國林肯高中交換學生1年，因此這是她與原青社的最後戰役；高則表示，她期派未來的自己能把原住民的舞蹈、音樂推廣到世界各地。

南投縣暨大附中高婕綾（中）今年在「活力．E起舞動」全國賽精湛演出布農族少女在奪「...
南投縣暨大附中高婕綾（中）今年在「活力．E起舞動」全國賽精湛演出布農族少女在奪「最佳公主獎」。圖／暨大附中提供
分享
南投縣埔里鎮暨大附中原青社今年在「活力．E起舞動」全國賽以布農族歌舞劇「尋。歸」...
南投縣埔里鎮暨大附中原青社今年在「活力．E起舞動」全國賽以布農族歌舞劇「尋。歸」獲得佳作。圖／暨大附中提供
分享
南投縣暨大附中高婕綾是賽德克族，今年精湛演出布農族少女在「活力．E起舞動」全國賽...
南投縣暨大附中高婕綾是賽德克族，今年精湛演出布農族少女在「活力．E起舞動」全國賽奪「最佳公主獎」。圖／暨大附中提供
分享

原住民布農族埔里
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

泡泡龍女孩獲總統教育獎 立志當英譯家

2019-06-13 00:09

台中帝國糖廠生態湖乾涸 管制抽地下水

2019-06-13 00:05

介入工會選舉？ 中市勞工局長：有必要調處

2019-06-12 23:42

中彰春遊不夠力？ 業者：補助少，有差

2019-06-12 22:37

六月葡萄成熟時 才慶豐收卻連日豪雨泡湯了

2019-06-12 19:38

搶答又回嗆 中市府新聞局長遭請出議事廳

2019-06-12 17:55

總工會選舉爭議 盧秀燕擔責道歉

2019-06-12 17:53

議員批沙鹿是「殺戳戰場」 中市府：中央認證六都治安最好

2019-06-12 16:40

春遊剩700萬被批推動不力！ 中市府：補助少缺誘因

2019-06-12 14:39

【即時短評】推動廚餘分類 應獎勵社區將生廚餘變黃金

2019-06-12 12:27

暴雨致災 台中石岡道路嚴重塌陷

2019-06-12 12:01

台中豐原水資源回收中心 預計今年10月啟用

2019-06-12 10:23

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

蘭嶼觀光悲歌 達悟族作家曝這個比核廢料更恐怖

2019-06-12 12:57

暴雨致災 台中石岡道路嚴重塌陷

2019-06-12 12:01

小花狗困屋簷？遊客頻報案 飼主：別再報案了將設看板

2019-06-12 09:43

影／原來有秘道！金山小狗頻被報案受困屋頂 網友笑了

2019-06-12 16:52

藍版恢復北市敬老金條例下周送二讀 市府：有錢也不發

2019-06-12 13:39

竹市立委選舉國民黨3人爭提名 20日至22日全民調

2019-06-12 15:28

基隆市定古蹟校官眷舍 發現神秘階梯及隱藏泡湯風呂

2019-06-12 14:54

六月葡萄成熟時 才慶豐收卻連日豪雨泡湯了

2019-06-12 19:38

基隆綠竹筍種50多年筍農奪冠 生吃就甜不用加醬

2019-06-12 14:36

公廁免治馬桶幸福盒子遭譏 竹市府：滿足需求獲好評

2019-06-12 17:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top