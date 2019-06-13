賽德克女孩學布農語 原民歌舞劇獲個人獎肯定

2019-06-13 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣埔里鎮暨大附中原青社是國內原民歌舞劇常勝軍，繼去年在「活力．E起舞動」全國賽奪冠後，今年再獲佳作，但最受矚目的是賽德克族高婕綾以「布麗」一角奪「最佳公主獎」，而這也是她最後一年參賽。

暨大附中指出，校內原住民青年社連年參賽，每次都以全新族群和歌舞劇碼挑戰自己，去年以史詩格局詮釋「霧社事件」奪冠，今年則較強調個人主體，以嚮往都市的布農少女演出「尋。歸」獲佳作，但高極富戲劇張力的內心戲獲評審肯定。

而出身仁愛鄉的高婕綾其實並不是布農族，而是個五官深邃的賽德克女孩，人如其名的與部落名字「哈寶」一樣，個性活潑大方爽朗，更因台風穩健，且有大將之風，多次在團隊賽中擔任要角，今年則在「尋。歸」擔綱布農族少女「布麗」。

高提到，叛逆的布麗不甘於平凡的部落生活，一心嚮往大都市因此離開部落，卻被都市的現實與冷漠所傷，最後在部落長老祖訓和原鄉呼喚，懊悔自己的衝動無知，更找回自己，而這也是她第一次擔綱挑戰布農族女主角的角色。

高婕綾說，劇情上有大量內心戲，還有好幾場哽咽的獨白，而她其實不會布農語，但為詮釋出心理衝突的掙扎，因此努力背誦熟記所有台詞，認真調整聲調，用心揣摩情感轉折，很開心認真付出有收穫，獲評審青睞，奪個人大獎「最佳公主獎」。