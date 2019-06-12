六月葡萄成熟時 才慶豐收卻連日豪雨泡湯了

2019-06-12 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



六月是葡萄成熟時，果農才高興今年應是豐收年，不料從五月底以來經常下大雨，最近更連日持續豪雨，不少果園出現晚腐病災情，溪湖鎮室外葡萄的果實幾乎都採「戴斗笠」式栽培，禁不起豪雨襲擊，受損嚴重，預料葡萄夏果會因收成銳減而價格上揚；鎮農會總幹事陳金源說，葡萄平均受損程度超過5、6成，有的甚至全泡湯了。

今天下午，縣長王惠美會同陳金源、溪湖鎮長黃瑞珠、縣府農業處長陳炳森等人，到溪湖、大村勘查巨峰葡萄災情，王惠美一行人在溪湖鎮中山里里長楊平國帶領下，溪湖鎮大溪路1段澤民宮後方勘查一處四分多地葡萄園，晚腐病非常嚴重，整園都無法收成。

王惠美說，葡萄樹吸收過多水分，3天後容易有裂果情形，縣府已通知鄉鎮公所作業，派員勘查、速報，查估農損情形，縣府會儘快蒐集、彙整受損資料，向農委會爭取天然災害農損補償。

彰化縣巨峰葡萄面積共約1200公頃，溪湖鎮487公頃居冠，其次是大村鄉416公頃、埔心鄉107公頃、二林鎮73公頃，員林市和永靖鄉也有。縣府農業處已組成農業天然災害勘災小組，農務暨植物保護科科長蘇啟懷說，邀集農糧署中區分署、台中區農業改良場及鄉鎮市公所，辦理災損四方會勘。

陳金源說，溪湖鎮以早春的溫室葡萄為主，約300公頃，採收期已結束，其餘是室外葡萄，目前進入盛產期，因溪湖果農習慣採「戴斗笠」式栽培，五月間出現間歇性大雨，就出現晚腐病，最近連日持續豪雨，果園積水嚴重，果實更遭雨水襲擊，晚腐病災情很嚴重，平均受損程度超過5、6成，部分果園更是全部泡湯，農民損失慘重。