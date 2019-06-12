總工會選舉爭議 盧秀燕擔責道歉

2019-06-12 17:53 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



民進黨議員砲火猛烈指責勞工局長介入總工會選舉，盧秀燕為市府「公親變事主」擔起責任道歉。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook 「反專制，反獨裁，勞工局長下台！」民進黨台中市黨團議員12日砲火猛烈，針對勞工局長吳威志疑似介入台中市總工會理事選舉，不但在質詢前召開記者會，也在總質詢時，要求吳威志下台、市長盧秀燕道歉。盧秀燕答詢說，這次工會選舉非常激烈，雙方互相檢舉，處置過程讓雙方皆不滿意，她願意為此道歉。

2020即將大選，地方總工會成了藍綠必爭的地盤之一。今年4月，台中市總工會進行理事幹部改選，為了一名理事參選人賴天權的資格，吳威志參與協調，並認定賴天權符合參選資格。但部分工會代表反映指出，賴天權在登記參選截止日前，仍具商業團體相關職務，不符合工會登記參選資格。台中市總工會部分代表向民進黨團陳情，要求追究吳威志嚴重違反工會自主原則。

台中民進黨團在議會開議前，召開記者會說明總工會事件過程後，議員曾朝榮、蔡耀頡、周永鴻、江肇國、李天生等人，也即時在總質詢時砲轟吳威志干涉工會自主、介入工會選舉，連工會舉辦的教育研習課程與師資，都要干涉。在質詢過程，吳威志數次想要解釋說明，但多位市議員皆態度強硬不讓他發言，並要求盧秀燕道歉。

盧秀燕回答說，「工會自主」是最高原則。她從政20年，很多人看她長大，工會「兩邊」都有很多朋友，她不會那麼「笨」去介入工會選舉，一定會公平處理。這次很多議員、不同工會代表都有來告訴她，雙方競爭很激烈，選舉時連警察都動用了；勞工局是「公親變事主」，這次處理的雙方都不滿意，她願向工會道道。

曾任林佳龍時代民政局長的用周永鴻說，剛剛盧說不會介入兩邊，但實際上到底是偏向那一邊？他直接點出，賴天權是國民黨代表、又曾是沈智慧參選立委時的輔選幹部。因選舉結果並未影響另一邊的勝負結果，在盧秀燕表示歉意後，民進黨議員未再窮追猛打。

在民進黨質詢時一直遭制止回答的吳威志事後受訪時指出，勞工局仍站在依法行政的中立立場並未介入兩造紛爭。因當初檢舉與陳情事件多達23次，糾擾不斷，才啟動會務輔導協助。他不了解為何此時民進黨團會突然操作此議題，也難以置評。

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