議員批沙鹿是「殺戳戰場」 中市府：中央認證六都治安最好

2019-06-12 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會今進行市政總質詢，市議員陳世凱、黃守達、林德宇關心台中治安問題。指台中發生多起槍擊案、殺人事件，發生地點即在沙鹿，讓「沙鹿變殺戮戰場」茶館槍擊案到現在為止都未破案，市民擔心治安問題。

陳世凱、林德宇細數5/18沙鹿區茶館發生重大槍擊命案 1死2傷丶3/23 凌晨又再發生酒客與安管鬥毆衝突丶2/27 台中太平新興路一家汽車旅館開毒趴，房客遭槍擊2/27清晨發生酒客與酒店安管人員鬥毆、砸車事件9傷丶1/5失蹤的沙鹿區51歲男子，遺體被埋在南投市第九公墓山區、1/3 沙鹿區中山路元大銀行歹徒持刀行搶案丶12/24 台中機場前行刑式槍擊案 一死。議員質疑市府應該認真拚治安。

台中治安持續表現平穩，統計今年1至5月台中市刑案，全般刑案、犯罪指標案件、竊盜及詐欺犯罪發生數都是六都最低，重大刑案大幅減半，各項治安專案也獲中央評為六都第一。

市府表示，今年中市雖發生數起零星刑案，警察局迅速偵破，日前沙鹿茶館槍擊案，警方也已鎖定對象，正全力追緝凶嫌，有信心儘速破案，讓市民安心。

警察局指出，今年1月1日起至5月26日止，各類刑案均大幅減少，其中全般刑案發生9197件，較去年同期減少1024件減少10.02%、破獲率93.13%較去年同期上升0.09個百分點。

暴力犯罪發生17件，較去年同期減少18件，減少51.43%，破獲率105.88%(含破獲去年積案)，較去年同期上升5.88個百分點。顯示台中各類刑案持續呈現發生數減少、破獲率上升的趨勢。