中市發生多起槍擊案 議員要盧秀燕拚治安有感

2019-06-12 16:14 中央社 台中12日電



台中市近半年發生多起槍擊案件，多位市議員今天表示，沙鹿茶館槍擊命案至今未破案，要求市長盧秀燕硬起來、治安拚有感，台中市政府表示，沙鹿茶館槍擊案已鎖定對象，將儘速破案。

台中市議會今天進行總質詢，市議員陳世凱表示，近來台中發生多起槍擊案件，他細數，1月3日沙鹿區發生銀行搶案，1月5日沙鹿區失蹤男子遺體在南投市第九公墓被發現，5月18日沙鹿區茶館槍擊案件，造成1死2傷，至今未破案。

市議員林德宇表示，盧秀燕臉書貼了幾項治安硬指標，台中都是六都第一，要感謝警察同仁。但治安要拚有感不是靠發臉書，5月底的遠見民調，台中市治安不滿意度全台最高，不滿意度高達34%，顯示工作雖有努力在做，但市民無感。

陳世凱指出，多起案件網友戲稱台中名產是「慶記（台語：子彈）」，治安要拚有感，不是只在臉書發文就好。林德宇表示，暴力犯罪集團需要市長去壓制，各方都在看市長的態度。

盧秀燕表示，除了茶館槍擊案未破外，其他案件都已迅速偵破，請再給警察同仁一些時間，他們都很努力，會儘速破案。

台中市警察局長楊源明表示，今年以來台中市治安發生數比去年同期數減少，尤其重大刑案減少一半，整體維持平穩狀況。各縣市都有暴力事件發生，包括其他五都，重大刑案發生台中最少，各項指標性犯罪每10萬人口發生數台中是六都最低。

警察局指出，今年台中市雖發生數起零星刑案，警察局迅速偵破，經分析均屬突發、零星個案，並無關聯性；日前沙鹿茶館槍擊案，警方已鎖定對象，正全力追緝凶嫌中，有信心能儘速破案。