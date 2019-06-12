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【即時短評】推動廚餘分類 應獎勵社區將生廚餘變黃金

2019-06-12 12:27聯合報 記者何烱榮╱即時報導

垃圾分類回收是2005年上路，實施多年已見垃圾減量成果，前年環保署統計全台送進焚化爐的生活垃圾，有37.98%是廚餘，決定進一步全面推動生、熟廚餘分類回收；如果能獎勵家戶和社區自行回收生廚餘，自製有機肥澆花澆菜和培菌，生廚餘也能變黃金，讓社區環境美化又衛生。

眾人皆知，熟廚餘能賣給養豬戶，蒸煮後餵豬，生廚餘能做什麼？生廚餘發酵後產生富含有機質的液肥，稀釋後可澆花木、蔬菜，增加植物抗菌力及土壤肥力，也能沖洗馬桶，在化糞池裡培菌，減少沼氣、蚊子、孑孓及蟑螂滋生。

去年三月，彰化縣環保局選定彰化市試辦，在資源回收車後面增置一只綠色桶子，專收生廚餘，藍色桶子只收熟廚餘，民眾普遍能接受與配合；最近決定配合環保署的廚餘分類回收再利用政策，推廣到全縣26鄉鎮市。

環保局統計，目前彰化縣每天回收生廚餘量共約10 噸，都運往田尾生廚餘處理廠製成有機堆肥。縣府已向環保署爭取4200萬元補助款，另編配合款700萬元，將把田尾生廚餘廠每天的處理量擴充1倍，成為20噸，另在彰化市增建一座日處理量10噸的生廚餘處理廠；明年營運後，縣府有能力將全縣的生廚餘都處理、轉化成有機肥。

多年來，縣府和鄉鎮市公所每年都會贈送花苗給家戶和社區，推廣環境綠美化工作；各地也都有栽培杏鮑菇、香菇和金針菇產生的大量太空包廢棄物，二者若能結合，是一加一大於二的環保成效。

政府若能研擬獎勵辦法，鼓勵與輔導家戶和社區利用小小空間設置生廚餘處理設備，自行回收生廚餘後，政府提供太空包的木屑分解生廚餘製成有機液肥；民眾和社區有免費的有機肥澆花、澆菜，綠美化環境又有健康的蔬菜，廚餘回收能減量，也有助減少太空包廢棄物的壓力，一舉數得。

彰化縣環保局去年3月開始，推動在清潔車配置綠、藍色桶子，分類回收生、熟廚餘計畫。...
彰化縣環保局去年3月開始，推動在清潔車配置綠、藍色桶子，分類回收生、熟廚餘計畫。照片／環保局提供
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彰化縣田尾生廚餘回收場每天處理全縣約10噸的生廚餘，最近將進行擴建。照片／環保局...
彰化縣田尾生廚餘回收場每天處理全縣約10噸的生廚餘，最近將進行擴建。照片／環保局提供
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員林市公所女專員林琬婷在住家前設置生廚餘處理桶，自行回收生廚餘，自產有機液肥種植...
員林市公所女專員林琬婷在住家前設置生廚餘處理桶，自行回收生廚餘，自產有機液肥種植香草。記者何烱榮／攝影
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員林市公所女專員林琬婷在住家前設置生廚餘處理桶，自行回收生廚餘，自產有機液肥種植...
員林市公所女專員林琬婷在住家前設置生廚餘處理桶，自行回收生廚餘，自產有機液肥種植香草。記者何烱榮／攝影
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廚餘太空環保署

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